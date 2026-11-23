Definidos los Cuartos de Final de la Liga MX: Estos son los Cruces
Pachuca y Toluca se ubicaron por diferencia de goles, y el empate global lo define la tabla
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Pachuca y Toluca se ubicaron por diferencia de goles, y el empate global lo define la tabla
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Los cruces de los Cuartos de Final de la Liga MX en el Apertura 2026 quedaron definidos al cierre de la Jornada 17: Chivas jugará contra Pachuca, Cruz Azul contra León, América contra Monterrey y Atlas contra Toluca.
El torneo no tuvo Play-In, así que los ocho primeros de la tabla general pasaron directo a la Liguilla y el orden de la clasificación fijó los emparejamientos: el primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto.
La última fecha movió la cima. Guadalajara venció 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Akron y le quitó el primer lugar general: cerró con 33 puntos, uno más que los 32 de Cruz Azul. Como líder, Chivas se medirá con Pachuca, que sumó 25, mientras que Cruz Azul, segundo, enfrentará a León, con 26.
América, tercero con 30 puntos, tendrá enfrente a Monterrey, sexto con 27. La cuarta llave reúne a Atlas, con 28, y a Toluca, con 27, y es la de menor diferencia de puntos entre los dos equipos.
Dos de los ocho lugares se resolvieron por diferencia de goles. Pachuca cerró octavo con 25 puntos, los mismos que Tijuana y Santos, y se quedó con el puesto por su +11, frente al +4 de Tijuana y el +2 de Santos. Toluca, por su parte, ocupó el quinto sitio sobre Monterrey, que también tuvo 27 puntos, con +12 contra +4.
Cada serie se juega a ida y vuelta, y el mejor ubicado cierra en casa. Si el marcador global termina empatado, avanza el equipo que quedó mejor en la tabla general, lo que da ventaja a los primeros lugares.
Los partidos de ida están previstos para el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, y los de vuelta para el sábado 28 y el domingo 29. La Liga MX dará a conocer en las próximas horas los días y horarios exactos.
Las Semifinales están programadas para el 2 y 3 de diciembre y el 5 y 6, y la Final para el 10 y 13. Estas últimas fechas se recorrerían al 24 y 27 de diciembre si Toluca llega a la serie por el título, por su participación en la Copa Intercontinental.
CT