¿Dónde Está Hoy Inés 'N'?: Estatus Legal, Órdenes de Aprehensión y Qué Dice la FGR

Inés Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre de 2026 en Florida, Estados Unidos, por autoridades migratorias y permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su situación legal tiene dos frentes: el procedimiento migratorio que enfrenta en territorio estadounidense y las investigaciones judiciales que existen en México.

La conductora actualmente se encuentra en el Broward Transitional Center (BTC), un centro de detención migratoria ubicado en Pompano Beach, Florida, operado por GEO Group bajo la supervisión de ICE.

De acuerdo con documentos judiciales estadounidenses, su detención está relacionada con su situación migratoria. Gómez Mont ingresó a Estados Unidos en julio de 2021 sin pasar por una inspección de las autoridades migratorias y permaneció en ese país desde entonces.

Juez de Florida rechaza recurso para liberar a Inés Gómez Mont

La defensa de la exconductora presentó un recurso de habeas corpus ante una corte federal para impugnar su detención y conseguir su liberación. También solicitó evitar que fuera trasladada a otro centro migratorio, al argumentar circunstancias relacionadas con la atención médica de una de sus hijas.

Sin embargo, el juez federal Jeffrey T. Kuntz rechazó el recurso al considerar que debía acudir primero a los mecanismos del procedimiento migratorio para solicitar su libertad bajo fianza.

Con esta resolución, Gómez Mont no consiguió salir del centro de detención y tendrá que recurrir a una audiencia ante un juez de inmigración para buscar que se le permita continuar su proceso en libertad. El fallo no resuelve las acusaciones que enfrenta en México ni determina por sí mismo su deportación.

¿Qué dice la FGR sobre las órdenes de aprehensión?

En México, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, confirmó el 2 de noviembre que Inés Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, todas emitidas por jueces federales.

Una fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos corresponden a defraudación fiscal equiparada.

Según las investigaciones de la FGR, la conductora habría recibido en sus cuentas bancarias recursos de procedencia ilícita mediante un esquema de desvío y triangulación de dinero público del sistema penitenciario federal, a través de empresas fantasma.

El caso está relacionado con contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos. Además, la Fiscalía señala que Gómez Mont habría declarado ingresos menores a los que realmente obtuvo durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

Godoy aclaró que la detención en Florida obedece a la situación migratoria de la conductora y que corresponde a las autoridades estadounidenses resolver su situación. No obstante, advirtió que, si se determina su deportación a México, la FGR ejecutará las órdenes de aprehensión cuando llegue al país.

La fiscal también recordó que Gómez Mont goza de la presunción de inocencia y que serán los tribunales los que determinen su responsabilidad.

¿Qué pasó con los hijos de Inés Gómez Mont?

La situación familiar de la conductora también ha generado preguntas sobre el paradero de sus seis hijos.

Inés Gómez Mont tuvo cuatro hijos durante su matrimonio con Javier Díaz Bravo, con quien estuvo casada entre 2008 y 2013: una niña y posteriormente los trillizos Javier, Diego y Bruno.

De acuerdo con declaraciones de Enrique Artemio, familiar paterno de los menores, los cuatro hijos mayores se encuentran en México bajo el resguardo de familiares de su padre y ya retomaron sus estudios.

Los otros dos hijos, Bosco y María, son fruto de su relación con Víctor Manuel Álvarez Puga y permanecerían en Estados Unidos junto a su padre, quien también ha enfrentado un procedimiento migratorio en ese país, según reportes periodísticos.

Por otra parte, el periodista Alberto Tavira informó que Gómez Mont y Álvarez Puga llevarían aproximadamente dos años separados y que habrían formalizado su divorcio en Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de los involucrados ha confirmado públicamente esa información.