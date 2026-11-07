Alertan por Nueva Forma de Robar Casas en la Ciudad de México

Un nuevo modus operandi para robar casas habitación es utilizado por grupos delictivos en la Ciudad de México.

Ahora utilizan aplicaciones para rentar por algunos días una vivienda; aprovechan su estancia para vigilar los inmuebles aledaños y después ejecutan el robo.

El primer paso, es acceder a la renta con identificaciones falsas.

Al respecto, José Arturo Martínez Castañeda, de la Red de Profesionales en Administración de Condominios, indicó:

“Al no tener tantos controles varias de estas plataformas que tienen esta modalidad de renta de corta estancia, se puede meter cualquier persona a rentar, te metes en tu aplicación. Te piden una foto tuya, copia de tu identificación, pero también sabemos que es fácil poder conseguir una que no sea totalmente legal y con eso vas a tener acceso a la plataforma y rentar a donde tú quieras”.

Se ha detectado que, durante su estancia en renta, obtienen información de vecinos, ganan la confianza incluso de vigilantes y cometen el robo.

“Están 5 días, se hacen amigos del vigilante, a él le empiezan a sacar cierta información, y el vigilante ya le está diciendo quién vive ahí, cuándo se van y entonces viene esta situación donde casualmente o coincidentemente entran al departamento donde sabían que no había nadie o donde estaba alguna persona vulnerable o donde se habían ido de vacaciones”, explicó Martínez Castañeda.

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Arely vive en un departamento de la colonia Narvarte, en su unidad fue testigo de un robo cometido por tres sujetos que rentaron el inmueble a través de una aplicación.

“De repente ya no era solo una persona, ya eran tres. Estuvo rentado por una semana, y había un vecino, un vecino que no estaba en ese tiempo en su departamento y pues a él fue a quien se le cometió el delito de robo y pues fue afectado por esta persona que estaba rentando por corta estancia en el departamento”, señaló Arely.

En lo que va del año, en la Ciudad de México se han denunciado mil 751 robos a casa habitación. Algunos se han cometido bajo esta modalidad en la que delincuentes rentan casas, vigilan a los vecinos y ejecutan el robo.

Por eso hay que tomar en cuenta algunas recomendaciones:

“Si vives en un condominio y vas a tener esta cuestión de la renta de corta estancia, platica con tus vecinos, platica con tu administrador que es una pieza fundamental en estos aspectos porque es quien los toma de la mano y ayudarles a concretar acciones que permitan darles seguridad”, indicó José Arturo Martínez Castañeda, de la Red de Profesionales en Administración de Condominios.

Y ante todo, implementar acciones de seguridad como chats vecinales, reforzamiento de chapas e instalación de cámaras de video vigilancia.

Con información de Rafael Trejo Vázquez.

LECQ