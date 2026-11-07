Seguridad

Alertan por Nueva Forma de Robar Casas en la Ciudad de México

Grupos delictivos ahora utilizan aplicaciones para rentar por algunos días una vivienda; aprovechan su estancia para vigilar los inmuebles aledaños y después los roban

Puerta de casa abierta.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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