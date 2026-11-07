Internacional

Diputado Guatemalteco Muere Tras Ataque en Territorio Controlado por el Narco

Julio Portillo fue asesinado en Zacapa, una zona bajo el poder del cártel de la familia Lorenzana, vinculada al Cártel de Sinaloa

El diputado Julio Portillo denunció que había sido amenazadoEl diputado Julio Portillo denunció que había sido amenazado. Foto: Facebook | julioportillogt

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