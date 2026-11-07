Diputado Guatemalteco Muere Tras Ataque en Territorio Controlado por el Narco

El diputado opositor Julio César Portillo Paz murió el viernes luego de un ataque armado en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa, Guatemala, en el que también fallecieron tres policías que intentaron repeler la agresión.

El atentado ocurrió en un territorio controlado por el cartel de la familia Lorenzana, vinculada con el Cártel de Sinaloa, que han hecho de esta región una zona de constante peligro.

Hace más de un mes, enfrentamientos entre traficantes de drogas en esa misma región del país centroamericano dejaron ocho fallecidos, según las autoridades.

El deceso del legislador fue por la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego, informó el director del centro médico de Zacapa, Luis Nájera.

El Congreso aseguró en la red social X que su "presidente Luis Contreras, integrantes de Junta Directiva y diputados lamentan el sensible fallecimiento" de Portillo.

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Mientras que el Ministerio de Gobernación confirmó que las otras tres víctimas eran agentes de la Policía Nacional Civil, quienes repelieron el "ataque directo contra el diputado" cometido por individuos desconocidos.

El congresista ganó la curul en 2023 por el partido opositor Cabal, pero actualmente integraba la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de la ex primera dama, Sandra Torres, quien buscará la presidencia por cuarta ocasión.

Portillo Paz había cambiado de partido y realizaba campaña electoral por UNE, que también confirmó su fallecimiento. Según autoridades, varios impactos de bala en la cabeza y el tórax acabaron con la vida del político.

El medio local Prensa Libre informó que durante su carrera política, fue investigado por abuso de autoridad, extorsión, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones. Fue por ello que fue expulsado del partido Cabal y se refugió en la UNE. Sin embargo, el negó todas las acusaciones.

Por otra parte, el legislador tenía asignada seguridad, ya que el diputado había denunciado amenazas. En 2024, el gobierno le aumentó la vigilancia de dos a seis agentes policiales.

El Ministerio de Gobernación decidió la medida al considerar que sí había amenazas y extorsiones asociadas a su cargo.

La zona donde Julio Portillo fue asesinado es un territorio con fuerte presencia de narcotráfico. A finales de octubre, se realizó una lujosa fiesta para celebrar los 15 años de la hija de la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, familiar del jefe de un poderoso cartel del país y esposa de un narco confeso.

Estados Unidos calificó la celebración como "narcoquinceañera" pues el monto gastado para el evento social superó los 2.5 millones de dólares, según medios locales.

Guatemala tendrá elecciones el próximo año para elegir presidente, vicepresidente, alcaldes y diputados.

ICM