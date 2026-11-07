Más de 3 mil Extranjeros Realizan Trámite de Doble Nacionalidad en México

En Ciudad Juárez, Chihuahua, más tres mil ciudadanos de Estados Unidos, Italia y Honduras, han tramitado la doble nacionalidad bajo el programa Soy México en tan solo tres meses ante la oficialía del Registro Civil del estado.

El programa inició el pasado 10 de agosto y miles de ciudadanos, principalmente de Estados Unidos, han tramitado la doble nacionalidad, al ser hijos de padres mexicanos

Esteban González Villa, oficial del Registro Civil en Chihuahua, señaló que en esta oficina han recibido alrededor de 3 mil 400 trámites en Ciudad Juárez.

“La mayoría de las nacionalidades del programa es estadunidense, tenemos por ahí dos tramites, de una persona de Italia y el otro fue una persona de Honduras los que se han venido a inscribir al programa”, dijo.

Soy México es un programa que permite obtener la ciudadanía mexicana, cuando los padres o uno solo de ellos son ciudadanos mexicanos, como Abraham, quien realizó el trámite para su hijo.

“Sobre todo cuando se viaja al interior de la República, este que viaje ya con nacionalidad mexicana y en el futuro pues tenga los mismos derechos aquí como mexicano”.

Los ciudadanos extranjeros que quieran tramitar la doble nacionalidad deberán presentar el acta de nacimiento de su país, el acta de nacimiento mexicana de sus padres, una identificación oficial del extranjero y además un formato de inexistencia de registro de nacimiento en México, que puede ser tramitado en línea.

Luis Carlos acudió para ayudar a su hija a tramitar la doble nacionalidad en el registro civil. “Ellos son muy orgullosos de ser hijos de padres mexicanos; así es que ellos, más que nada, están más de acuerdo de hacerse doble nacionalidad”.

El programa Soy México concluye el próximo 30 de noviembre del 2026 y será cuando se inicie la entrega de actas de nacimiento a todos los ciudadanos extranjeros que cumplieron con los requisitos para obtener la doble nacionalidad.

Con información de Francisco Carmona

ICM