Sociedad

Más de 3 mil Extranjeros Realizan Trámite de Doble Nacionalidad en México

El programa 'Soy México' es un programa que permite que ciudadanos de otros países tramiten la doble nacionalidad

La mayoría de los ciudadanos interesados son de EUA, Italia y HondurasLa mayoría de los ciudadanos interesados son de EUA, Italia y Honduras. Foto: N+

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