Sociedad

Alertan para Evitar Casos de Intoxicación con Hongos Silvestres en Chiapas

En Chiapas, existen más de 20 mil variedades de hongos silvestres y seis de ellas son mortales

Instituciones verificadoras hicieron recorrido en mercados chiapanecos para revisar la venta de hongosInstituciones verificadoras hicieron recorrido en mercados chiapanecos para revisar la venta de hongos. Foto: N+

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