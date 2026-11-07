Alertan para Evitar Casos de Intoxicación con Hongos Silvestres en Chiapas

En Chiapas, la recolección y consumo de hongos silvestres forma parte de las prácticas alimentarias de algunas comunidades hablantes de la lengua tzotzil y tzeltal.

Sin embargo, no todas las especies son aptas para el consumo humano.

Ante los casos de intoxicación registrados en dos municipios originarios, la Secretaría de Salud de Chiapas reforzó la vigilancia sanitaria en mercados de San Cristóbal de Las Casas para evitar la venta de ejemplares de dudosa procedencia.

Urias Robles Luviano, responsable de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios Zona Altos, dijo que como es la temporada de recolección, hay que tener cuidado con los hongos e identificarlos bien.

Para Amelia Pérez Utrilla, es importante dar información “porque mucha gente no lo conoce, pero el que ya lo conoce muy bien, no le pasa nada malo”.

En este 2026, las autoridades reportan dos casos de intoxicación en comunidades indígenas: tres en Zinacantán, en agosto de este año, cuyos afectados se encuentran estables.

Y el otro que dejó siete enfermos, a finales de octubre, en la comunidad de Shanaté del municipio de Larráinzar, donde hubo un deceso y seis hospitalizados, cuya evolución mejora, según las autoridades.

Jesús Enrique Gómez Cruz, coordinador de Atención a Emergencias Sanitarias de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de Chiapas, habló sobre el fallecimiento.

“Tenemos nada más una defunción, y los demás pacientes siguen en vigilancia. Seguimos monitoreando desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista médico, todo lo que conlleve con esos pacientes”.

Se estima que en Chiapas existen más de 20 mil variedades de hongos silvestres, de las cuales 50 son tóxicas. De esta cifra, cinco o seis son mortales.

Vendedores, como Miguel Mochan, con 18 años de experiencia, habla de las distintas especies de hongos que hay. “Oreja de toro, yuyo, cainchay, canchallay, chanso, que otro, osorio, majarero, todo eso. Tengo como 18 años estoy trabajado, por eso lo conozco todo, todo eso, el yuyo hay diferentes, hay veces que se puede comer y hay otros que no, es venenoso”.

Por su parte, Yolanda Francisca Gómez Hernández platica cómo aprendió a conocer las variedades de hongos. “Ahorita sí se los voy a sacar para que los vean, desde niña los conozco estos porque salía yo andar con mi padre en el monte y cosechábamos muchos”.

El Laboratorio Estatal de Salud Pública identifica a nueve municipios de la zona altos con antecedentes de intoxicaciones por hongos silvestres que son; San Juan Chamula, Chanal, Chenalhó, Larráinzar, Oxchuc, San Cristóbal de las Casas, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

Con información de Juan Álvarez

ICM