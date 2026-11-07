Frente Frío 4 y Masa de Aire Provocarán Lluvias y Refrescarán las Temperaturas

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el frente frío 4 reforzado, en combinación con otros fenómenos, provocará lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Así como muy fuertes en Chihuahua y Chiapas; y chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

La masa de aire frío asociada al frente, mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste de México.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico, generará lluvias puntuales fuertes en Guerrero (costa y este); además de lluvias y chubascos en el occidente y sur del país.

Estas serán las entidades afectadas por las lluvias:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila (noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (centro y noreste) y Chiapas (este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Sinaloa (norte), San Luis Potosí (este), Veracruz (norte), Oaxaca (suroeste) y Guerrero (costa y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas y Guanajuato.

Mientras que las temperaturas máximas y mínimas en el país serán las siguientes:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (oeste y costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Respecto al clima en el Valle de México, prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma en la región, y ambiente frío en zonas altas del Estado de México por la mañana.

Por la tarde, habrá ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado y probabilidad para lluvias y chubascos dispersos en la CDMX y el Estado de México, mismos que estarán acompañados con descargas eléctricas.

Con información de N+

ICM