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Frente Frío 4 y Masa de Aire Provocarán Lluvias y Refrescarán las Temperaturas

Se esperan precipitaciones fuertes en estados del norte, centro, oriente y sureste del país; y puntuales fuertes en el Pacífico mexicano

Elementos de Protección Civil de Ciudad Valles, SLP, retirar un árbol caído por las lluviasElementos de Protección Civil de Ciudad Valles, SLP, retirar un árbol caído por las lluvias. Foto: Facebook | Protección Civil Ciudad Valles

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