Dólar

Peso Mexicano Cierra la Semana con Ganacias: Así Cotiza el Dólar Este Sábado

Este viernes, la moneda nacional rompió la racha de ocho semanas consecutivas con pérdidas

Un billete de 100 dólares sobre una cama de más billetesLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: N+
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