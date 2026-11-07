Peso Mexicano Cierra la Semana con Ganacias: Así Cotiza el Dólar Este Sábado

El dólar estadounidense cotiza en el mercado electrónico en 18.63 pesos mexicanos en promedio por billete verde.

La jornada previa, el peso mexicano consiguió romper la racha de 8 semanas consecutivas de pérdidas, a pesar del movimiento sorpresivo del Banco de México de bajar la tasa de interés.

La divisa ‌se negociaba en 18.6270 por dólar hacia el cierre de la sesión, con una ganancia de un 0.6%, que podría ser mínima, pero suficiente para revertir la caída de la moneda.

En la semana, acumulaba un avance del 0.8%, pese a la volatilidad que el jueves la llevó a tocar 18.9597 unidades, su nivel más débil desde agosto de 2025.

El Banxico informó que el cierre del dólar el viernes fue de 18.6280 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 6 de noviembre en los 18.63 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado, es de 18.7147 pesos por cada divisa verde.

La cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico para este sábado oscila a la compra en los 18.3831 pesos y a la venta 18.8192 pesos.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Con información de N+

ICM