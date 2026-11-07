Detienen a Director y Trabajadores el IMSS en la Zona Centro de Veracruz

Un operativo de fuerzas federales se llevó a cabo en la zona limítrofe de Fortín y Córdoba, dejando como resultado la detención de personas que presuntamente se encuentran vinculadas con el sector salud de la región centro de Veracruz.

El denominado operativo enjambre se efectuó en el municipio de Fortín, en la Avenida de los Cipreses, sobre la calle Residencial Los Pinos, entre las calles Acacia y Jacarandas, en el fraccionamiento Los Pinos perteneciente a Fortín.

Los detenidos son el doctor Roberto 'N', identificado como director de la Unidad de Medicina Familiar número 61 del IMSS en Córdoba. También fueron señalados Antonio 'N', presuntamente integrante de la representación sindical, así como Inti 'N', identificado como enfermero y representante seccional.

Entre los detenidos también se encuentran Andrés 'N' y Eduardo 'N', quienes presuntamente son trabajadores del Hospital General Regional de Orizaba, en las áreas de higiene y limpieza y camillería, respectivamente.

El operativo también habría derivado en la detención de Gloria Priscila 'N', exregidora de Morena en Tierra Blanca, y su pareja sentimental, Roberto 'N', ambos originarios de ese municipio.

La delegación Veracruz Sur del IMSS emitió un comunicado donde dan a conocer que la institución colaborará en las investigaciones.