Seguridad

Detienen a Director y Trabajadores el IMSS en la Zona Centro de Veracruz

Autoridades llevaron a cabo la aprehensión de siete personas, de las cuales, se informó que cinco son empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre ellos el director de la UMF 61

Detienen a Director y Trabajadores el IMSS en la Zona Centro de VeracruzEl operativo se llevó a cabo en el fraccionamiento Los Pinos, perteneciente al municipio de Fortín. Foto: SSP

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Siete detenidos en operativo federal en Fortín, entre ellos el director de la UMF 61 del IMSS. La investigación sigue en curso.

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