Seguridad

Hallan Extremidad con Características Humanas en Colonia Las Julietas de Torreón

Fueron menores de edad quienes encontraron el resto en una plaza del sector

Fueron menores de edad quienes encontraron el resto en una plaza del sectorLa FGEC informó sobre el hallazgo de una extremidad con características humanas. Foto: N+

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La FGEC informó sobre el hallazgo de una extremidad con características humanas

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