Hallan Extremidad con Características Humanas en Colonia Las Julietas de Torreón

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), Delegación Laguna I, informó sobre el hallazgo de una extremidad con características humanas en la colonia Las Julietas, en Torreón, durante la tarde de este viernes.

De acuerdo con el reporte realizado al número de emergencias, fueron menores de edad que jugaban en una plaza del sector quienes se percataron de la presencia del resto, por lo que dieron aviso a las autoridades para que acudieran al lugar.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de Servicios Periciales se encuentra realizando las diligencias correspondientes, con el objetivo de determinar el origen y la procedencia de la extremidad, así como recabar los indicios necesarios para el desarrollo de las investigaciones.

La FGEC informó que, conforme avancen las investigaciones y se obtengan los resultados periciales, se dará a conocer la información correspondiente sobre este hecho.