Ingresa a México por Chiapas Nueva Caravana Migrante en Busca de Llegar a EUA

Una nueva caravana migrante ingresó a México, por el puente internacional Rodolfo Flores que une a Chiapas con Guatemala.

La integran casi 500 personas provenientes de Centroamérica que ingresaron al Centro Aduanal de Ciudad Hidalgo, sin que fueran detenidos ni revisada su situación migratoria.

Denis Morales, migrante de Honduras, indicó:

“Por el puente cruzamos pues nos dieron la oportunidad por ahí pues se les agradece a las autoridades más que todo que nos dieron la oportunidad de cruzar, llegar a Estados Unidos, uno aquí viene de paso, uno aquí solo viene de paso, no viene haciéndole daño a una persona, no viene con mentalidad de quedarse aquí a perjudicarle a México”.

Ya en territorio mexicano, los migrantes se concentraron en el parque central del municipio de Ciudad Hidalgo, para comenzar a caminar los más de 35 kilómetros de la carretera federal México 200 rumbo a Tapachula.

En esta nueva movilización participan personas migrantes que buscan mejores condiciones de vida, entre ellas familias que enfrentan las dificultades en sus lugares de origen.

Como Santos Ricardo Gaytan, migrante de Honduras, quien refiere:

“Todo en el país de nosotros está bien dura la vida, bueno sobre todo el gobierno que tenemos, no se ha esmerado en proyectarse más en los trabajos, ahorita sobre todo tenemos muchas familias que mantener, decidimos emprender esta caravana con la misión y visión de sacar adelante a nuestra familia”.

La caravana salió el pasado tres de noviembre de San Pedro Sula, Honduras y hoy caminan en busca de llegar a los Estados Unidos.

Se trata de la quinta caravana que se forma en los últimos dos meses para huir de sus países en busca de nuevas oportunidades de vida.

Con información de Juan Álvarez.

LECQ