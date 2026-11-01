Migración

Celebran Misa Binacional por Migrantes Fallecidos al Intentar Cruzar la Frontera con EUA

Durante 2025, se registraron 151 muertes de personas migrantes en diferentes hechos, según cifras del departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos

Misa binacionalMisa binacional. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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En 2025, 151 migrantes murieron al intentar cruzar la frontera. La misa binacional junto al muro busca recordar sus vidas y la lucha por condiciones más seguras. Conoce los detalles.

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