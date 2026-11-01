Seguridad

Se Desarrolla Segunda Jornada de Mega Rodada del Terror 2026 en CDMX

La SSC desplegó un operativo con la presencia de 400 uniformados, apoyados con 80 vehículos oficiales

Rodada del terrorReunión de motociclistas en calles de la Ciudad de México. Foto: N+

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Este 31 de octubre, la Mega Rodada del Terror 2026 llega a CDMX. Descubre cómo la SSC asegura el evento con 400 policías y 80 vehículos. Consulta los puntos de salida en tu alcaldía.

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