Se Desarrolla Segunda Jornada de Mega Rodada del Terror 2026 en CDMX

La noche de este sábado se realiza la segunda jornada de la Mega Rodada del Terror 2026 con la conformación de grupos de motociclistas en distintos puntos de la Ciudad de México, mientras elementos de la Policía capitalina realizan operativos ante las prácticas que violan el reglamento de tránsito.

Previo al evento de hoy, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que se remitieron 246 motocicletas a depósitos vehiculares, luego de que los conductores realizaron maniobras riesgosas, acrobacias que ponían en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la vía pública.

Asimismo, algunos que no portaban cascos protectores, llevaban menores de edad a bordo, circulaban con más de dos personas, entre otras faltas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

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Hora y lugar de la Mega Rodada del Terror en alcaldías

La convocatoria de la Mega Rodada del Terror 2026 fue anunciada con hora de inicio a las 19:30 horas y concluirá en diferentes horarios, por lo que se desplegó un operativo con la presencia de 400 uniformados, apoyados con 80 vehículos oficiales, 240 motopatrullas y cuatro grúas, a fin de prevenir incidentes y atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad física de las y los motociclistas.

De acuerdo con el anuncio, los conductores saldrán de varios puntos y horarios en las 16 alcaldías:

Lugar 1: Parque Tezozomoc, en calzada de las Armas y Hacienda del Rosario, colonia Prados del Rosario, alcaldía Azcapotzalco, a partir de las 19:00 horas.

Lugar 2: Embarcadero “Fernando Celada”, en avenida Guadalupe I. Ramírez y Nicolás Bravo, colonia La Concepción Tlacoapa, alcaldía Xochimilco, a partir de las 19:30 horas.

Lugar 3: Parque “Calles”, en Cobre y Cananea, colonia Nicolás Bravo, alcaldía Venustiano Carranza, a partir de las 20:00 horas.

Lugar 4: Parque Recreativo Francisco I. Madero, en avenida Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, a partir de las 20:00 horas.

Lugar 5: Estación “Coyuya”, línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Francisco del Paso y Troncoso y avenida Plutarco Elías Calles, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, a partir de las 20:00 horas.

Lugar 6: Alameda del Sur, en Canal de Miramontes y calzada de las Bombas, colonia Las Campanas, alcaldía Coyoacán, a partir de las 20:00 horas.

Lugar 7: La Comer Iztapalapa, en Ermita Iztapalapa No. 3573, colonia 1ra. Ampliación. Santiago Acahualtepec, alcaldía Iztapalapa, a partir de las 20:30 horas.

Lugar 8: Six Flags México, en arretera Picacho Ajusco, Km 1.5, colonia Jardines del Ajusco, alcaldía Tlalpan. a partir de las 20:30 horas.

Lugar 9: Bodega Aurrera Santa Lucía, en prolongación Rosa Blanca No. 185, colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón, a partir de las 20:30 horas.

Lugar 10: Boulevard de la Luz y Periférico Sur, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, a partir de las 21:00 horas.

En calles de la alcaldía Azcapotzalco se reportó el avance de la rodada, mientras que en la zona de la Calzada La Viga comenzó la reunión de decenas de motociclistas.

Con información de N+