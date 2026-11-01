Seguridad

Vinculan a Proceso a Salvador 'N', Presunto Responsable de Envenenar Perros en la Condesa

También se le impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada por el delito de maltrato animal

Foto: Fiscalía de CDMXFoto: Fiscalía de CDMX
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