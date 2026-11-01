Vinculan a Proceso a Salvador 'N', Presunto Responsable de Envenenar Perros en la Condesa

Fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de maltrato y crueldad animal, relacionado con el envenenamiento de perros ocurrido en el Parque España, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Este sábado, en los juzgados de la colonia Doctores, se realizó la audiencia inicial en contra de Salvador 'N', a quien se le impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada por el delito de maltrato animal.

Después de tres horas de comparecencia, con un receso de 50 minutos, el juez de control estableció dos meses como plazo de investigación complementaria para recabar pruebas.

Al término de la audiencia, la defensa del imputado argumentó que la familia ha recibido amenazas, por lo que evitó dar declaraciones.

Hasta el momento, la Fiscalía CDMX tiene conocimiento de cuatro animales fallecidos y ha recibido tres denuncias de sus propietarios. Como parte de las diligencias, personal de la Fiscalía CDMX, en coordinación con autoridades de distintos órdenes de gobierno, realizó recorridos e inspecciones en la zona, donde fueron localizados 14 cebos de carne con cápsulas en su interior.

Los primeros resultados periciales permitieron identificar la presencia de metomilo, un insecticida altamente tóxico. Asimismo, agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron videograbaciones de cámaras de seguridad y recabaron entrevistas que permitieron desarrollar líneas de investigación e identificar a Salvador 'N' como probable participante en los hechos.

El 30 de octubre, elementos de la SSC detuvieron al imputado en la colonia Condesa y lo pusieron a disposición del Ministerio Público por el delito de resistencia de particulares. Ese mismo día, a las 13:55 horas, agentes de la PDI ejecutaron una orden de aprehensión contra Salvador 'N' por su probable participación en el delito de maltrato y crueldad animal.

El delito de causar dolosamente la muerte de un animal contempla una pena de dos a seis años de prisión. Cuando se provoca un sufrimiento grave antes de la muerte, como ocurrió en este caso por envenenamiento, la pena puede alcanzar hasta diez años de prisión.

La Fiscalía de Ciudad de México indicó que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar la posible participación de otras personas y dar seguimiento a las denuncias relacionadas con el envenenamiento de animales en la zona.