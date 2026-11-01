Seguridad

Sentencian a Exservidores Públicos de Guerrero; Pasarán Cuatro Años de Prisión por Este Delito

Los sentenciados pretendían inculpar a una persona con documentos falsos

Fabiola 'N', exservidora pública sentenciadaFabiola 'N', exservidora pública sentenciada. Foto: FGR

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tres exservidores públicos de Guerrero enfrentarán 4 años de cárcel por intentar incriminar a alguien con documentos falsos. Conoce los detalles del caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+