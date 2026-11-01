Sentencian a Exservidores Públicos de Guerrero; Pasarán Cuatro Años de Prisión por Este Delito

La Fiscalía General de la República (FGR) aportó las pruebas necesarias para obtener sentencia condenatoria, mediante proceso abreviado, contra tres exservidores públicos.

Los sentenciados fueron identificados como Fabiola ‘N’, exministerio público federal; Carlos ‘N’ y Juan ‘N’, ambos expolicías federales ministeriales.

¿De qué acusan a los exservidores públicos?

La FGR detalló que en febrero de 2015, en Arcelia, Guerrero, Fabiola ‘N’ elaboró un acta circunstanciada de cateo, mientras que Juan ‘N’ y Carlos ‘N presentaron un oficio de puesta a disposición, con el fin de inculpar a una persona por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y portación de arma de fuego sin licencia.

Juan 'N', exservidor público sentenciado. Foto: FGR

Sin embargo, los documentos resultaron falsos, por lo que se inició un proceso penal contra los tres exfuncionarios, quienes fueron acusados del delito de falsificación de documento público agravado.

Carlos 'N', exservidor público sentenciado. Foto: FGR

Fue así que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), aportó los datos de prueba suficientes para obtener una sentencia de cuatro años de prisión y multa correspondiente.

Con información de N+