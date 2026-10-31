¿Te Pueden Negar un Crédito Infonavit 2026 por Estar en Buró? Respuesta Oficial del Instituto

Tener una casa propia es el sueño de miles de mexicanos, pero a veces sacar un crédito con una institución financiera es complicado, por lo que una excelente opción es acercarte al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pero ¿Qué pasas si estás en buró de crédito?

Cabe recordar que una de las funciones del Buró de Crédito es recopilar información del historial crediticio de las personas físicas y morales y proporcionarlo a las instituciones financieras cuando la solicitan.

¿Te pueden negar un crédito Infonavit por estar en Buró?

Desde 2025, el Infonavit puede otorgarte el crédito sin importar la situación que tengas en el Buró de Crédito, por lo que puedes recibir el 100% de tu monto máximo.

Durante el trámite autorizas una consulta, pero esta no afecta sin importar la calificación que aparezca en tu historial crediticio.

El Infonavit explicó que únicamente se revisan casos muy específicos como registros por defunción, fraude o sobreendeudamiento extremo. En esos casos debes contactar directamente al Buró de Crédito para aclarar o actualizar tu información.

Una vez regularizada, podrás mantener los beneficios y seguir con tu trámite.

Con información de N+