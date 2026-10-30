Economía

PIB de México Creció en Tercer Trimestre de 2026: Actividades que Más Avanzaron

A tasa anual, el Producto Interno Bruto oportuno aumentó 3.2% respecto al mismo trimestre de 2025

Monedas y billetes mexicanosMonedas y billetes mexicanos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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México avanza: el PIB creció 0.9% en el tercer trimestre de 2026. Servicios y comercio destacan con un crecimiento del 1.1%. ¿Qué significa esto para la economía?

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