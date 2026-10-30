PIB de México Creció en Tercer Trimestre de 2026: Actividades que Más Avanzaron

La economía mexicana registró un crecimiento de 0.9% durante el tercer trimestre de 2026, frente al periodo inmediato anterior, según la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cabe recordar que el Producto Interno Bruto ( PIB ) mide el valor monetario de los bienes y servicios finales, es decir, los que adquiere el consumidor final, producidos por un país en un período determinado (por ejemplo, un trimestre o un año), y cuenta todo el producto generado dentro de las fronteras, así lo definió el Fondo Monetario Internacional.

Actividades que más crecieron

A tasa anual, el PIB oportuno aumentó 3.2% respecto al mismo trimestre de 2025.

Entre julio y septiembre, las actividades terciarias que comprenden a los servicios y comercio registraron el mayor crecimiento trimestral, con un avance de 1.1%, seguidas de las secundarias o la industria, que aumentaron 0.8%. En contraste, las actividades primarias, como la agricultura, ganadería y pesca, reportaron una contracción de 0.4%.

En su comparación anual, las actividades terciarias crecieron 3.3%; las secundarias, 3.1%; y las primarias, 1.8%.

Con información de N+ Mónica Garduño