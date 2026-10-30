Binance Sufre el Hackeo de Criptomonedas Más Grande de la Historia; Roban Más de 6 Mil MDD

Binance fue víctima del mayor hackeo de criptomonedas de la historia, con un impacto total estimado que se sitúa alrededor de los 6 mil 300 millones de dólares, lo que provocó la congelación de alrededor de 3 mil millones de dólares en activos para evitar que fueran robados.

La investigación inicial de Binance sugiere que el incidente de seguridad podría involucrar una laptop comprometida de un ingeniero de DevOps, lo que permitió que un atacante obtuviera acceso a un contenedor de servicio y realizara transacciones de retiro no autorizadas.

"No hemos encontrado evidencia de ninguna filtración de claves privadas de billeteras", precisó la firma en un comunicado, en donde también señaló que los fondos de sus usuarios están seguros. Binance cubrirá todas las pérdidas con recursos provenientes de su fondo para emergencias y de sus propios fondos.

Como medidas de precaución, Binance suspendió temporalmente los depósitos y retiros mientras se completan las verificaciones de seguridad; revocó la autorización de la dirección afectada; y reportó el incidente a las fuerzas del orden y socios de inteligencia blockchain para rastrear y recuperar fondos.

"Nuestros equipos están trabajando las 24 horas para resolver este problema de manera segura y exhaustiva. Estamos colaborando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas del orden para confirmar la identidad de estos criminales y llevarlos ante la justicia", agregó la compañía.

El precio del bitcoin cayó más de un 3% tras conocerse la noticia, situándose en los 77 mil 293 dólares, cerca de un millón 500 mil pesos al tipo de cambio actual.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Binance es el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones. Fundada en 2017 por Changpeng Zhao (CZ), funciona como un ecosistema digital integral para el manejo de activos de la tecnología blockchain.

Permite operar con cientos de activos digitales, como Bitcoin y Ethereum, utilizando dinero tradicional o mediante intercambio directo entre usuarios.

AMP