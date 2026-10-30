¿Se Cobra o se Pierde? Esto Pasa con la Afore de Una Persona Fallecida

En México, los trabajadores que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por Ley tienen una Afore. Si no recuerdas haber elegido alguna al entrar a trabajar, lo más seguro es que la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) te asignó una automáticamente.

Los únicos que no tienen afore son aquellos que trabajan por honorarios o bajo esquemas donde no existe una relación patronal ni cotización al IMSS o ISSSTE, tales como los repartidores o trabajadores de plataformas digitales.

Si no tienes claro si cuentas con Afore, en N+ te explicamos cómo puedes consultar a qué administradora perteneces, y cómo gestionarla para obtener mejores rendimientos.

¿Qué pasa con la Afore de una persona fallecida?

Ante la duda sobre el destino de los recursos ahorrados en la Afore al momento que una persona fallece, es importante aclarar que estos no se pierden sino que son heredables y pueden ser reclamados por sus beneficiarios.

El Gobierno de México indica que los recursos acumulados se pueden entregar mediante una pensión (en varios pagos) o una sola exhibición. El monto incluye los ahorros para el retiro, aportaciones voluntarias y subcuenta de vivienda).

La Consar indicó que los deudos de la persona fallecida que deseen iniciar el trámite, deben acercarse al IMSS o ISSSTE para solicitar el Retiro por Beneficiarios.

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¿Quién puede reclamar la Afore de una persona fallecida y cómo hacer el trámite?

El reclamo de los recursos ahorrados por el trabajador lo puede hacer la viuda o viudo, los hijos menores de 16 años, la concubina o concubino o aquellos beneficiarios legales (ascendientes del trabajador que dependían económicamente de él).

Para iniciar el trámite el beneficiario directo debe acudir a la Subdelegación del IMSS o de Prestaciones Económicas del ISSSTE, para que se emita la resolución que corresponda.

En el caso de los beneficiarios sustitutos, es indispensable acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para obtener el laudo que le designa como beneficiario o bien, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría jurídica.

Posteriormente deberán acudir a la AFORE en la que el familia se hallaba registrado y llenar el formato de Disposición de Recursos que proporcionará la Administradora.

Una vez que se procesa la solicitud, la Afore pondrá a disposición del beneficiario los recursos, y pedirá elegir entre régimen pensionario y una sola exhibición.

En el caso del IMSS, a partir del 1 de enero de 2021, en caso de fallecimiento del trabajador o pensionado, tendrán derecho a recibir los recursos de la cuenta individual sin un fin específico, los beneficiarios designados expresamente por el titular en los contratos de la Afore.

Esta resolución deriva de la Reforma a la Ley del Seguro Social, si es tu caso, te puedes acercar directamente a la Afore para tener más información sobre la designación de beneficiarios.

En caso de no tener derecho a una pensión, se entregará la totalidad de los recursos en una sola exhibición.

¿Qué piden para retirar la afore de una persona fallecida?

A continuación hallarás enlistados los requisitos que según la CONSAR son necesarios para realizar el trámite: