Economía

¿Se Cobra o se Pierde? Esto Pasa con la Afore de Una Persona Fallecida

La Afore es una institución financiera que administra, resguarda o invierte los recursos de la cuenta de ahorro para el retiro de los trabajadores.

Afore de una Persona Fallecida.En caso de que el titular de la Afore muera, existen dos tipos de beneficiarios que pueden solicitar la recuperación del dinero ahorrado por el trabajador. Foto: Cuartoscuro.
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