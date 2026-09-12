¿Cómo Ahorrar Para el Retiro Si No Tienes Patrón ni Afore? Empieza a Acumular Dinero

Una preocupación que tienen muchas personas es no saber de qué van a vivir en el momento que llegue su vejez. Y como la prevención es el mejor aliado, acá te decimos cómo ahorrar dinero para el retiro si no tienes patrón ni una Afore activa, pues en la actualidad existen diferentes opciones para empezar a acumular dinero y así puedas aspirar a tener una jubilación digna.

Para los trabajadores de México que no saben si cuentan con una Afore, en una nota ya te dijimos cómo buscar si tienes una y dónde se encuentra, pues existen diferentes instituciones financieras que se encargan de administrar tus recursos para el retiro.

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Si te encuentras en una situación donde eres trabajador, pero no tienes un patrón que se encargue de hacer tus aportaciones patronales, la mejor opción es que abras tu propia cuenta Afore. Para eso puedes registrarte en línea en el portal AforeWeb o puedes acudir directamente a la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) para crear una cuenta.

Al momento de abrir una Afore, puedes elegir la institución financiera que quieras, sobre todo la que te brinde un mejor rendimiento y realizar aportaciones voluntarias cada cierto tiempo, sin montos obligatorios fijos. Puedes depositar desde 50 pesos.

Otra opción para ahorrar dinero es invertir una parte de tus ingresos en bancos o Sociedades Financiera Populares (SOFIPOS). Esto ayuda a que tu inversión genere intereses diarios o a un plazo fijo.

Otro buen ejemplo para empezar a ahorrar es a través de CETES Directo, una plataforma gratuita que permite a cualquier persona invertir en valores gubernamentales de México sin intermediarios. Con 100 pesos puedes empezar, solo debes tener una cuenta bancaria en México a tu nombre.

Una última opción es contratar un fondo de inversión, es decir, una entidad concentra tu dinero junto con el de más inversionistas en una amplia gama de instrumentos financieros. La final es ofrecer un rendimiento adecuado a los involucrados.

Existen diferentes tipos de fondos de inversión, por eso es importante que te empapes bien del tema antes de tomar esta alternativa como tu método de ahorro para el retiro, pero sin duda es una gran variante si quieres tener acumulado en el futuro.

AO