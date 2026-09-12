Economía

¿Cómo Ahorrar Para el Retiro Si No Tienes Patrón ni Afore? Empieza a Acumular Dinero

Existen diferentes opciones para poner en marcha tu plan de retiro, así vas a poder generar un buen dinero para el momento en que decidas jubilarte

Cómo ahorrar para el retiro si no tienes patrón ni Afore activa opciones para acumular dineroAutoridades gubernamentales promueven el ahorro para el retiro de los trabajadores en México. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+