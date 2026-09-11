Economía

Sheinbaum Critica Presupuesto que Pide el INE para Elección en 2027

La presidenta cuestionó la solicitud de recursos del organismo electoral y consideró que debería tomar como referencia el gasto de 2024 más la inflación

Sheinbaum Critica Presupuesto que Pide el INE para Elección en 2027Inicio de Proceso Electoral en el INE, Septiembre 2026. Foto: CUARTOSCURO

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Claudia Sheinbaum critica el presupuesto del INE para 2027: ¿Es necesario gastar más de 40 mil millones? La presidenta sugiere usar el gasto de 2024 más inflación como referencia.

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