Sheinbaum Critica Presupuesto que Pide el INE para Elección en 2027

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó el presupuesto que solicita el Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar las elecciones de 2027 y consideró que el monto planteado es elevado en comparación con los recursos utilizados en los comicios de 2024.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, Sheinbaum señaló que el INE está solicitando más de 40 mil millones de pesos para 2027, aunque consideró que la elección será similar a la de 2024 en cuanto a organización y gasto, pese a que en esta ocasión se elegirán más gubernaturas.

La presidenta indicó que, al considerar la inflación, el presupuesto utilizado en 2024 representaría alrededor de 37 mil millones de pesos, por lo que, desde su perspectiva, esa cantidad debería tomarse como referencia para el próximo proceso electoral.

Recordó que inicialmente el INE había planteado una solicitud de alrededor de 47 mil millones de pesos y señaló que corresponderá a la Cámara de Diputados analizar y aprobar el presupuesto.

“Desde mi perspectiva, debería ser lo que se destinó en 2024 más la inflación, porque no hay nada nuevo”, señaló.

La mandataria también pidió al INE aclarar algunos cambios relacionados con las reglas para considerar válidas las boletas que no sean dobladas. Dijo que anteriormente se había planteado que estas boletas no fueran consideradas, debido a que podrían prestarse a un fraude, pero el organismo habría modificado sus lineamientos.

Otro de los puntos que pidió aclarar fue el cambio de color en las boletas y los motivos por los que esta modificación se realizó una vez iniciada la jornada electoral.

Ante estos cuestionamientos, Claudia Sheinbaum Pardo sugirió a los consejeros del INE ofrecer una conferencia para explicar los cambios y resolver las dudas que puedan existir de cara a las elecciones de 2027.