Desempleo de la OCDE Cae a 4.9% en Julio, su Nivel Más Bajo en un Año

La tasa de desempleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos bajó a 4.9% en julio, desde el 5% registrado en junio, con lo que alcanzó su nivel más bajo en un año y se acercó al mínimo histórico de 4.8% registrado en junio de 2023.

De acuerdo con la OCDE, el número de personas sin empleo descendió a 34.7 millones. En la Unión Europea, la tasa de desempleo se mantuvo en 6.1%, mientras que en la zona euro permaneció en 6.4%.

Japón, México y Corea registraron tasas por debajo del 3%. Por su parte, España mantuvo una tasa de 10% y Finlandia de 10.5%, ambas en niveles de dos dígitos.

El desempleo juvenil también disminuyó en la OCDE, al pasar de 11.2% a 11%, aunque permaneció por encima del 4.2% registrado entre los trabajadores de 25 años o más.

En agosto, las tasas de desempleo de Estados Unidos y Canadá se mantuvieron estables, en 4.1% y 6.4%, respectivamente.

En la mayoría de los países integrantes de la OCDE, la tasa de desempleo se mantuvo estable durante julio. Entre los miembros de la Unión Europea, disminuyó en Bélgica, Grecia, Eslovenia y Suecia, mientras que aumentó en Austria, Finlandia, Letonia y Países Bajos.

Fuera de la Unión Europea, el desempleo bajó en Colombia y Noruega, mientras que aumentó en Israel y Turquía.

Por sexo, la tasa de desempleo permaneció sin cambios en 5.1% para las mujeres y 4.8% para los hombres, una diferencia de 0.3 puntos porcentuales.

Entre los jóvenes, el desempleo disminuyó en 14 de los 31 países con datos disponibles y aumentó en 13. En el conjunto del G7, la tasa bajó 0.5 puntos, hasta ubicarse en 10%.