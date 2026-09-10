Economía

Desempleo de la OCDE Cae a 4.9% en Julio, su Nivel Más Bajo en un Año

La cifra de personas sin empleo descendió a 34.7 millones, mientras que México, Japón y Corea registraron indicadores por debajo del 3%

Desempleo de la OCDE Cae a 4.9% en Julio, su Nivel Más Bajo en un AñoFoto: CUARTOSCURO

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El desempleo en la OCDE baja a 4.9%, acercándose al mínimo histórico. México, Japón y Corea lideran con tasas menores al 3%.

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