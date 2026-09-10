Seguridad

Alumno Agrede a Compañero y Prefecta en Secundaria de Villa de Álvarez en Colima

Un estudiante y una trabajadora resultaron lesionados durante el incidente ocurrido en la secundaria 'José Vasconcelos'

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Alumno agrede a compañero y prefecta en secundaria de Colima. Autoridades intervienen y aseguran que las escuelas seguirán siendo espacios seguros.

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