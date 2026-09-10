Alumno Agrede a Compañero y Prefecta en Secundaria de Villa de Álvarez en Colima

Un alumno de la secundaria 'José Vasconcelos', en Villa de Álvarez, Colima, agredió a uno de sus compañeros y posteriormente lesionó a una prefecta del plantel, informó la gobernadora Indira Vizcaíno.

El incidente ocurrió la mañana de este jueves. De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Educación y Cultura de Colima, tanto el alumno como la trabajadora educativa resultaron lesionados, aunque sus heridas no ponen en riesgo su salud y ambos se encuentran bien.

Según la información compartida por las autoridades, la prefecta acudió para atender la situación luego de que el estudiante agrediera a su compañero. Personal docente y administrativo intervino y activó los protocolos establecidos, además de solicitar la presencia de las autoridades y cuerpos de emergencia.

Elementos de la Unidad de Reacción Inmediata, personal de la Secretaría de Educación y Cultura y cuerpos de emergencia arribaron a la secundaria para atender a las personas lesionadas. Las autoridades informaron que la situación quedó bajo control.

Algunas madres y padres de familia que acudieron a la secundaria pudieron recoger a sus hijos, mientras que las clases y otras actividades de la jornada continuaron con normalidad.

De momento, las autoridades revisan lo ocurrido para determinar las circunstancias del incidente y las posibles consecuencias jurídicas. La Secretaría de Educación y Cultura también analizará las acciones preventivas y los protocolos de actuación en los planteles educativos.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, señaló que las instituciones estatales darán seguimiento al caso para garantizar que las escuelas se mantengan como espacios seguros.