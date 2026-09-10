Investigan Feminicidio en Puebla; Hombre Agredió a su Pareja tras una Discusión

Una mujer perdió la vida luego de sostener una discusión con su pareja sentimental al interior de una vivienda en Puebla. La Fiscalía General del Estado (FGE) logró la captura de Juan 'N', de 35 años de edad, señalado como probable responsable del delito de feminicidio.

Agentes ministeriales llevaron a cabo las investigaciones correspondientes tras la muerte de la víctima, por lo que lograron determinar que el imputado la agredió verbal y físicamente de manera reiterada.

De acuerdo a las indagatorias, los hechos ocurrieron la noche del 21 de agosto de 2025 al interior de un domicilio particular, sin embargo, fue durante la madrugada que Juan 'N' se percató que la mujer ya no reaccionaba, por lo que decidió trasladarla a una clínica.

La víctima recibió la atención médica; sin embargo, ya no pudieron hacer nada para salvarla, por lo que únicamente le notificaron al hombre que su pareja ya no contaba con signos vitales.

Derivado a este dictamen, Juan 'N' procedió a llevarse el cuerpo nuevamente a su casa antes que de las corporaciones de seguridad fueran notificadas del deceso por parte de la institución de salud.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio inicio a una carpeta de investigación por el caso y luego de las labores de campo y gabinete encabezadas por agentes investigadores, el 9 de septiembre de 2026 se logró ubicar y detener a Juan 'N'.

El imputado fue asegurado en la vía pública en la calle 12 Oriente, entre la 4 y la 6 Norte, en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, ejecutando el mandato judicial librado en su contra.

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Juan 'N' fue puesto formalmente a disposición de la autoridad judicial correspondiente, a fin de desahogar la audiencia inicial y determinar su situación jurídica bajo los principios del debido proceso y del estricto apego a derecho, tras ser señalado como presunto responsable de feminicidio en agravio de su pareja sentimental.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla refrendó su política de cero impunidad frente a toda manifestación de violencia de género, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Con información de N+

MCS