Seguridad

Investigan Feminicidio en Puebla; Hombre Agredió a su Pareja tras una Discusión

Juan 'N' fue detenido en el Centro Histórico de la capital poblana por su probable responsabilidad en la muerte de su pareja sentimental.

Juan 'N' arrestado tras muerte de su pareja sentimental en Puebla.Juan 'N' detenido por presunto feminicidio en agravio de su pareja. Foto: Fiscalía de Puebla

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Juan 'N' fue arrestado luego del feminicidio de su pareja sentimental, el hombre la habría agredido fisicamente.

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