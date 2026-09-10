Cómo Saber Cuánto Dinero Tienes en tu Afore y Si Estás Cotizando Correctamente

La Afore (Administradora de Fondos para el Retiro) es la institución encargada de administrar las aportaciones de tu cuenta individual que realiza tanto tu empleador, el Gobierno o tú mismo. Así que si no sabes cuánto dinero tienes ahorrado, te explicamos paso a paso cómo averiguarlo.

Lo primero que debes hacer es tener claro en qué Afore estás dado de alta, y en una nota previa ya te dimos a conocer cómo consultarlo con tu CURP.

Posteriormente podrás conocer cuánto dinero tienes ahorrado. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) indicó que la forma más sencilla de consultar tu saldo es a través de la app de "Afore Móvil".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Feria de Afores 2026 en Puebla ¿Cuándo y Dónde Consultar tu Saldo Actualizado?

A través de esta aplicación móvil -disponible a descarga para iOS y Android- también puedes conocer los últimos movimientos que se han hecho en tu Afore e incluso descargar un Estado de Cuenta.

Una vez que hayas descargado la app de "Afore Móvil", debes seguir los siguientes pasos para conocer cuánto dinero tienes ahorrado para tu retiro.

Abre la app e ingresa los siguientes datos: CURP, número de celular y correo electrónico. Captura el código de seguridad que se te enviará por SMS y una vez que se haya generado tu contraseña debes esperar a que se verifiquen tus datos en la Afore. Ingresa al menú "Mi Cuenta". Ve a la opción "Solicitud de Documentos". Selecciona "Estado de Cuenta" y da clic en "Enviar".

Al completar este último paso, te llegará al correo electrónico que registraste, tu último estado de cuenta cuatrimestral.

De no hallarlo en la bandeja de entrada de tu e-mail, busca en el apartado de "correos no deseados" o "spam".

Ten en cuenta que el estado de cuenta con el saldo de tu afore te llegará en archivo PDF, y estará protegido por una contraseña.

El Gobierno de México indica que en el caso específico de Pensionissste, (la afore de los Trabajadores del ISSSTE), la clave para desbloquearlo siempre es tu CURP en mayúsculas y sin espacios.

Por supuesto que puedes imprimir este documento para consultarlo las veces que quieras.

Para aquellos que no dominan el mundo digital, la Consar también puso a disposición el teléfono SARTEL (55 13 28 50 00) en el que brindan orientación sobre los datos de la cuenta individual.

Además de tener publicado en línea un directorio telefónico con los canales de atención por cada una de las afores disponibles.