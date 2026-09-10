Economía

Cómo Saber Cuánto Dinero Tienes en tu Afore y Si Estás Cotizando Correctamente

Conocer en qué Afore estás registrado te permite tomar decisiones sobre cómo invertir o mejorar el manejo de tu ahorro

Aspectos de Billetes. Como saber cuánto dinero tienes en tu afore.Los trabajadores de empresas que cotizan en el IMSS o ISSSTE tienen derecho a una afore que administre sus ahorros para el retiro. Foto: Cuartoscuro.

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