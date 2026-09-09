Economía

¿El 15 y 16 de Septiembre Trabajan los Bancos en México? Confirman Día Que No Abren Sucursales

Las instituciones bancarias van a permanecer cerradas un día por el festivo del Día de la Independencia 2026 en México

El 15 y 16 de septiembre trabajan los bancos en México este día no abren por feriado 2026Los bancos de México van a permanecer cerrados un día por las fiestas patrias 2026. Foto: Cuartoscuro

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