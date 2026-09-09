¿El 15 y 16 de Septiembre Trabajan los Bancos en México? Confirman Día Que No Abren Sucursales

Regresan los días festivos oficiales en el mes patrio y por eso es momento de saber si los bancos abren el 15 y 16 de septiembre 2026 en México, pues de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solo un día es feriado y por ende empleados que laboran en instituciones financieras no trabajan.

Además de si los bancos trabajan durante el día del grito o en el aniversario de la Independencia de México, en una nota ya te contamos quiénes estarán el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México y los grupos y artistas que darán concierto gratis en la CDMX por los festejos patrios.

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De acuerdo con el calendario de días feriados de la CNBV en 2026, el 16 de septiembre es considerado de descanso obligatorio, ese significa que ese día los bancos van a estar cerrados en todo el país, esto por la conmemoración de Día de la Independencia.

El 15 de septiembre sí abren los bancos, pues ese día es laboral y el horario de las sucursales no va a tener ninguna modificación, por lo que operan con normalidad.

Aunque el miércoles 16 de septiembre no trabajan los bancos de México, es posible que en todas las sucursales ubicadas en centros comerciales si haya servicio, en los horarios tradicionales, pero esto deberá ser confirmado por la Asociación de Bancos de México (ABM) durante los próximos días.

Lo que sí va a estar a disposición de los usuarios y derechohabientes son los cajeros automáticos, los cuales están abiertos las 24 horas y los 365 días del año. También van a estar disponibles las aplicaciones móviles y la banca electrónica.

Una vez transcurridos los festejos del 15 y 16 de septiembre, los bancos volverán a estar abiertos el jueves 17 de septiembre en horario habitual, para que la gente realice cualquier operación que necesite. De igual forma te recomendamos tomar precauciones en caso de que debas realizar algún movimiento durante esos días.

AO