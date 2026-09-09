Economía

Concluye la Reunión entre Sheinbaum y Howard Lutnick, Secretario de Comercio de EUA

Marcelo Ebrard señala que "será muy útil para las negociaciones comerciales en curso con Estados Unidos"

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa el 9 de septiembre 2026Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa el 9 de septiembre 2026. Foto: Presidencia de la República

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Reunión virtual entre Sheinbaum y Lutnick fortalece el diálogo comercial México-Estados Unidos. Ebrard viajará a Washington para seguir avanzando.

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