Concluye la Reunión entre Sheinbaum y Howard Lutnick, Secretario de Comercio de EUA

La relación comercial entre México y Estados Unidos fue el punto central del encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. El encuentro que concluyó esta tarde.

Se tenía previsto que Howard Lutnick viajara a México para la reunión de hoy en Palacio Nacional; sin embargo, el secretario de Comercio no pudo completar el vuelo que tenía programado por las condiciones meteorológicas, explicó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, quien apuntó que el encuentro se realizó vía Zoom.

Luego de la conversación, Marcelo Ebrard detalló que el intercambio fue “cordial” y que “será muy útil para las negociaciones comerciales en curso con los Estados Unidos”.

El secretario de Economía reveló que este jueves estará “en Washington para seguir avanzando”.

México y Estados Unidos mantienen el diálogo en materia comercial en el marco de la revisión del T-MEC, acuerdo en el que también participa Canadá.

En julio, México fue la sede de una ronda de conversación por la revisión del T-MEC, en la que ambas delegaciones abordaron temas relacionados con los aranceles a la industria automotriz, acero y aluminio, agricultura y seguridad económica.

En la conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo dijo que a México, Estados Unidos y Canadá les conviene mantener el T-MEC y señaló que “nosotros queremos que los tres países sigamos en un acuerdo comercial”.

Aseguró que también siguen las conversaciones sobre las 54 barreras no arancelarias planteadas por Estados Unidos, relacionadas con asuntos como propiedad intelectual, piratería y medicamentos: “Ya la mayoría realmente están resueltos, pero todavía quedan algunos a los que les interesa que avancemos conjuntamente”.