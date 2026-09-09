Economía

Gobierno Anuncia Plan para que Micros y Pequeñas Empresas Simplifiquen Trámites

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que preparan una nueva línea de créditos con Nafinsa para apoyar a los comercios locales

Gobierno Anuncia Plan para que Micros y Pequeñas Empresas Simplifiquen TrámitesFoto: CUARTOSCURO

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La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia medidas para facilitar trámites y ofrecer créditos a micro y pequeñas empresas.

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