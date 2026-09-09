Gobierno Anuncia Plan para que Micros y Pequeñas Empresas Simplifiquen Trámites

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el Gobierno federal lanzará un plan para facilitar la vida a las micro y pequeñas empresas. La mandataria señaló que hoy en día los pequeños negocios pierden mucho tiempo y dinero contratando a terceros para hacer trámites como la devolución del IVA o el papeleo del IMSS, por lo que este jueves se presentarán dos medidas para simplificar de fondo estos procesos.

Además de quitarles peso en el papeleo, la presidenta adelantó que ya se trabaja de la mano con Nacional Financiera para ofrecer créditos. El objetivo de este programa es que los pequeños comerciantes y empresarios puedan conseguir préstamos con mayor facilidad para hacer crecer sus negocios y fortalecer su economía.

El paquete de apoyos y simplificación para los pequeños negocios se integra a la estrategia general del Paquete Económico 2027 presentado por la Secretaría de Hacienda ante el Congreso de la Unión.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier incremento al IVA o al ISR por considerarlos impuestos regresivos que afectan en mayor medida a la población con menores recursos, reiterando que la política fiscal de su administración prioriza el combate a la evasión de las empresas "factureras" y la facilitación administrativa antes que el cobro de nuevas contribuciones.

De acuerdo con el titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, el proyecto presupuestal se sustenta en una proyección de crecimiento económico del 2% y en la disciplina fiscal sin sobreendeudamiento ni gasolinazos. Bajo este esquema, el impulso a las mipymes se alinea con la protección de los salarios y la inversión en sectores clave como educación, salud y seguridad, garantizando que el fortalecimiento de la recaudación provenga de incorporar a más unidades económicas al formalismo y hacer más eficiente el gasto público.