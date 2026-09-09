Howard Lutnick No Visitó México; Llamada con Sheinbaum Será Vía Zoom

La conversación entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se llevará a cabo este miércoles vía Zoom, luego de que el funcionario estadounidense no pudiera completar el vuelo que tenía programado debido a condiciones meteorológicas.

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó la actualización a través de su cuenta de X, donde señaló que la reunión originalmente prevista de manera presencial tuvo que ser modificada.

“Les actualizo, buenos días. La conversación del secretario Howard Lutnick con la presidenta Sheinbaum se llevará a cabo vía Zoom debido a que el secretario de Comercio no pudo completar ayer el vuelo programado por condiciones meteorológicas”, escribió Ebrard.

La comunicación entre Sheinbaum y Lutnick ocurre en medio de la relación comercial entre México y Estados Unidos, particularmente en temas relacionados con la agenda económica y comercial entre ambos países.

De acuerdo con lo informado por Ebrard, el cambio será únicamente en el formato de la conversación, que ahora se realizará de manera virtual.

El diálogo entre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se enmarca en la fase de revisión del T-MEC y en el seguimiento a las negociaciones sobre los aranceles impuestos por la administración estadounidense.

En las conversaciones recientes entre ambos gobiernos se han abordado temas relacionados con las reglas de origen de sectores industriales como el automotriz, además de los aranceles al acero y al aluminio, así como asuntos vinculados con el comercio agrícola y la seguridad económica de la región.

Por su parte, la Secretaría de Economía de México mantiene las negociaciones con sus contrapartes estadounidenses para avanzar en los temas de la relación comercial bilateral y defender las condiciones de acceso de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la reunión de este miércoles con el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se mantiene en la agenda pero se llevará a cabo a distancia, luego de que el funcionario estadounidense presentara inconvenientes con su vuelo.

La mandataria explicó que el cambio de formato no altera los temas previstos e indicó que este diálogo forma parte del seguimiento continuo sobre los aranceles fijados por Washington fuera del marco del T-MEC, así como de los trabajos preparatorios para la revisión del acuerdo regional.

Sheinbaum detalló que la Secretaría de Economía mantienen negociaciones constantes tanto con el Departamento de Comercio como con la Representación Comercial de Estados Unidos, encabezada por el embajador Jamieson Greer, con quien ya se ha reunido de manera presencial en dos ocasiones.



