Economía

Howard Lutnick No Visitó México; Llamada con Sheinbaum Será Vía Zoom

El titular de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que el diálogo sobre la relación económica entre ambas naciones se mantendrá de manera virtual

Howard Lutnick No Visitó México; Llamada con Sheinbaum Será Vía ZoomFoto: AP | Jacquelyn Martin

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La reunión entre Sheinbaum y Lutnick será por Zoom debido al clima. Ebrard confirma que el diálogo económico México-EUA. sigue adelante.

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Diálogo económico México-EE.UU.: Sheinbaum y Lutnick por Zoom