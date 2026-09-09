Bloqueo de Maestros de la UNAM Afecta Esta Zona en CDMX

Integrantes de la Coordinación Colegiada del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) saldrán a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para manifestarse.

De acuerdo con autoridades capitalinas, los inconformes exigen la dignificación del trabajo académico y la democratización de la Universidad. Además, buscan entregar una solicitud de partida presupuestal específica para la basificación del profesorado de asignatura de la UNAM.

Pero esta no será el único bloqueo en el día, las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 11 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Coordinación Colegiada del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM se concentrarán en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

La primera concentración es a las 7:00 de la mañana, en Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Posteriormente, a las 10:00 de la mañana, arribarán a la Cámara de Diputados, en Avenida H. Congreso de la Unión No. 66, Colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

Se prevé que a esta protesta se sumen profesores de asignatura y ayudantes de la Facultad de Ciencias. No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Con información de N+

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