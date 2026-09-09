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Bloqueo de Maestros de la UNAM Afecta Esta Zona en CDMX

Los manifestantes solicitan una partida presupuestal específica para la basificación del profesorado de asignatura

Bloqueo de trabajadores de la UNAMBloqueo de trabajadores de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Maestros de la UNAM exigen basificación y democratización. Bloqueos en CDMX podrían afectar vialidades. Descubre cómo estas manifestaciones impactan la ciudad hoy.

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