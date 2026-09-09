Marchas

A Esta Hora Inician 3 Marchas que Bloquean Reforma y Zona Centro de la CDMX

Contingentes avanzarán por calles principales de la capital, por lo que habrá complicaciones viales

Colectivo no más presos inocentesUn colectivo realiza una protesta contra las condenas a inocentes. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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