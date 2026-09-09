A Esta Hora Inician 3 Marchas que Bloquean Reforma y Zona Centro de la CDMX

Este miércoles se prevén diversas movilizaciones en la zona centro de la Ciudad de México, por lo que podrían registrarse afectaciones viales y circulación lenta en distintos puntos.

Las primeras manifestaciones comenzarán durante la mañana en la zona Centro y la colonia Doctores, mientras que otra marcha recorrerá Paseo de la Reforma por la tarde.

A las 8:30 horas, integrantes del Colectivo Nacional "No Más Presos Inocentes" se concentrarán frente al Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicado en Dr. José María Vértiz 211, en la colonia Doctores.

Desde este punto se dirigirán hacia la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, localizada en Digna Ochoa y Plácido 56, también en la colonia Doctores.

La movilización se realizará en el marco del Día Internacional contra las Falsas Denuncias. Los participantes buscan exponer las repercusiones legales, sociales y psicológicas que, aseguran, pueden derivarse de acusaciones que consideran infundadas.

A las 10:36 horas, los manifestantes llegaron a la avenida Niños Héroes, en la Cuauhtémoc.

Una segunda marcha comenzará a las 9:00 horas en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre José María Pino Suárez número 2, en el Centro Histórico.

El contingente también tendrá como destino la Fiscalía General de Justicia capitalina, por lo que su recorrido podría generar afectaciones en vialidades de la zona Centro y la colonia Doctores.

Por la tarde, a las 18:45 horas, se llevará a cabo una tercera movilización. La Fundación de Investigaciones Sociales A.C. partirá del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez.

Avanzarán hasta el Monumento a la Revolución, en la Plaza de la República, colonia Tabacalera.

FBPT