Marchas

Ruta de las 3 Marchas en CDMX: Alternativa Vial a Manifestaciones

Paseo de la Reforma y la zona centro se verán afectados por las movilizaciones de este miércoles.

Protesta en demanda de revisión de casos de personas presas injustamente, en mayo 2025. Foto: CuartoscuroProtesta en demanda de revisión de casos de personas presas injustamente, en mayo 2025. Foto: Cuartoscuro

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