Ruta de las 3 Marchas en CDMX: Alternativa Vial a Manifestaciones

Tres organizaciones distintas marcharán en varios puntos de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones viales principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc.

En N+ te informamos sobre la ruta de las movilizaciones, para que consideres avenidas alternas y así evites afectaciones por los posibles bloqueos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, las marchas serán encabezadas por las organizaciones: colectivo nacional “No más presos inocentes”, Niños con mapa y la Fundación de Investigaciones Sociales A.C.

La primera protesta comenzará a las 08:30 horas, cuando integrantes del colectivo “No más presos inocentes” se reúnan para llevar a cabo la marcha “¡Juntos somos más fuertes!”, en el marco de la conmemoración del “Día internacional contra las falsas denuncias”.

La ruta de esta movilización será del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicado en Dr. José María Vértiz número 211, colonia Doctores, rumbo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), localizada en Digna Ochoa y Plácido número 56, en la misma colonia.

Los manifestantes llevarán a cabo la protesta con la finalidad de visibilizar las consecuencias legales, sociales y psicológicas de las acusaciones infundadas en los sistemas de justicia en México.

Además, para exigir que se respete la presunción de inocencia, que exista un debido proceso y que cada caso sea juzgado con imparcialidad, sin discriminación y sin sesgo de género.

Más tarde, a las 09:00 horas, la organización Niños con Mapa marchará de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en avenida José María Pino Suárez número 2, colonia Centro Histórico, a las instalaciones de la FGJCDMX.

Esta marcha también será en el marco de la conmemoración del “Día internacional contra las falsas denuncias”, por lo que sus demandas serán las mismas que el colectivo “No más presos inocentes”.

Según datos de la agenda de movilizaciones de la SSC, a la movilización se sumarán organizaciones como la colectiva “Amores Antifeministas”, Colectivo “Equidad y Justicia”, Legítima Duda, Fundación “A.T.E.N.E.A”, Obstrucción Parental, Reingeniería Femenina, Realidad México, Fundación “Milex”, A.C., Justicia Debido Proceso, Ser Hombre No es un Delito, Soy Papá No Criminal y Mujeres por Ellos.

Finalmente, a las 18:45 horas, la Fundación de Investigaciones Sociales A.C. realizará una marcha con ruta del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, rumbo al Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera.

La movilización será en conmemoración del “Día Internacional de la Concientización sobre los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF)”.

Ante ello, los integrantes de la fundación darán a conocer los riesgos y alteraciones del desarrollo asociados al consumo de alcohol en la etapa gestacional.

SPB