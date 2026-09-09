Sociedad

CNPC Informa Cuándo Llegará a tu Celular Mensaje por Posible Sismo en Septiembre

Las autoridades precisaron a qué hora sonará la alerta y señalaron que el aviso únicamente llegará a los dispositivos móviles que cumplan con determinadas características

Simulacro Nacional 2026Un grupo de personas realizan el Simulacro Nacional 2026. Foto: N+

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