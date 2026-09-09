CNPC Informa Cuándo Llegará a tu Celular Mensaje por Posible Sismo en Septiembre

Si sueles tener tu celular a la mano, considera que en septiembre recibirás una alerta que sonará mientras haces tus actividades cotidianas y te podría causar preocupación, sin embargo, las autoridades explicaron que se trata de un ejercicio de prevención que se realiza este mes.

En ese sentido, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que se realizará a las 12:00 horas del 19 de septiembre. La alerta en tu celular será el aviso que normalmente llega cuando ocurre un sismo y forma parte del Segundo Simulacro Nacional 2026.

La notificación indicará que se trata de un simulacro. El mensaje incluirá la leyenda "ESTO ES UN SIMULACRO" y señalará que se trata de una prueba de la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México.

No todos los teléfonos recibirán la alerta. De acuerdo con Protección Civil, los equipos deberán cumplir con algunas condiciones como estar encendidos y conectados a una red 2G, 3G, 4G o 5G, así como contar con un sistema operativo actualizado y sin modificaciones.

En el caso de la zona 1, que contempla la Ciudad de México y la región centro del país, el Segundo Simulacro Nacional 2026 tendrá como escenario hipotético un sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla.

El ejercicio también tiene el objetivo de practicar las acciones de prevención y respuesta dentro de viviendas, escuelas, oficinas, comercios y otros inmuebles.

FBPT