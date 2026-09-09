Reportan 14 Muertes por Enfermedades Asociadas a Garrapatas en Ensenada

Luego de reportarse 32 casos positivos y 14 defunciones por enfermedades asociadas a la garrapata, la Jurisdicción de Servicios de Salud de Ensenada mantiene acciones de prevención en distintas comunidades del municipio.

Como parte de estas actividades, autoridades instalaron módulos gratuitos donde se ofrece vacunación antirrábica para perros y gatos, así como la aplicación de tratamiento tópico contra pulgas y garrapatas.

Actualmente, el servicio se encuentra disponible frente a la delegación de El Sauzal. Sin embargo, a partir de este miércoles será trasladado a la colonia Villas del Rey para continuar con las acciones preventivas.

Además de la atención a mascotas, personal de salud brinda orientación a vecinos sobre las medidas que pueden implementar para prevenir enfermedades como la rickettsiosis.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para aprovechar los servicios gratuitos y reforzar las medidas de prevención ante la presencia de pulgas y garrapatas.

Información Diego Robles

APG