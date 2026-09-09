Cocodrilo de Gran Tamaño es Captado Rondando por Calles de Nanchital, Veracruz

Un enorme cocodrilo de pantano fue captado en calles de la colonia Manuel Ramírez del municipio de Nanchital, al sur de Veracruz. El hallazgo se dio luego de registrarse una fuerte tormenta eléctrica y lluvia.

A través de redes sociales, un joven captó al reptil mientras transitaba por las calles. Cabe señalar que no es la primera vez que estos animales salen de su hábitat a la zona urbana a raíz de las lluvias que se presentan en esta temporada.

Hasta el momento, se desconoce qué sucedió con el cocodrilo de gran tamaño, si fue capturado por autoridades o si regresó a su pantano al finalizar la lluvia.

Mientras tanto, autoridades de Protección Civil piden a la ciudadanía no capturarlos por el peligro que representan y dar aviso de inmediato para que ellos se encarguen.