Sociedad

Cocodrilo de Gran Tamaño es Captado Rondando por Calles de Nanchital, Veracruz

Un reptil fue visto por la ciudadanía en la vía pública al sur de la entidad veracruzana

Cocodrilo en NanchitalEl cocodrilo fue captado por un joven que transitaba por la colonia Manuel Ramírez. Foto: Kevin Eduardo Reyes

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En Nanchital, un cocodrilo gigante fue captado en plena calle después de una tormenta. Las autoridades instan a no intervenir y reportar avistamientos.

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