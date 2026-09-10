Economía

Secretaría de Economía Minimiza Alcance del Laudo del CIADI en Caso Calica

Vulcan Materials aseguró que la decisión confirma que México violó el derecho internacional

CalicaMéxico aseguró que mantiene abierto el diálogo con la empresa. Foto: Cuartoscuro.

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