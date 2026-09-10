Internacional

Nepal Recurre a IA de Reconocimiento Facial para Identificar a Muertos de Riada

A dos semanas, las autoridades han recuperado 1,377 cuerpos y restos humanos en las zonas afectadas, según el último recuento oficial

NepalPara la Policía, el análisis de ADN sigue siendo la principal vía para confirmar las identidades. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+