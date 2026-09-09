Riada en Nepal Se Originó por las Altas Temperaturas que Sufrió un Glaciar

Los glaciares se contraen a lo largo del planeta. Estas grandes masas de hielo que se formaron en la última gran glaciación comienzan a retraerse a medida que avanza el cambio climático. En México, por ejemplo, el glaciar Jamapa, en la punta del Pico de Orizaba, se encuentra en un riesgo crítico de desaparecer.

Algunos glaciares desaparecen en un deshielo relativamente pacífico. Caso contrario sería el del glaciar que desencadenó una mortal riada en Nepal. Según la reconstrucción elaborada por el científico Robert Rohde, de la organización independiente Berkeley Earth, con sede en California, el glaciar ubicado en la frontera entre China y Nepal sufrió un calor inusitado antes de partirse.

Las temperaturas promedio en el glaciar, ubicado a 5 mil 200 metros, se estimaron en cinco grados Celsius entre el 21 y el 26 de agosto. Este calor, excepcionalmente alto, podría haber contribuido al rompimiento del enorme bloque de hielo. El glaciar no había superado los cuatro grados centígrados en 55 años de registros.

En el sitio del derrumbe, la temperatura promedio ha aumentado alrededor de 1,8ºC desde mediados del siglo XX. Sin el calor adicional aportado por el cambio climático, un patrón de temperaturas comparable “probablemente ocurriría solo una vez cada varios miles de años”, según declaró Robert Rohde a la AFP.

Aunque es un factor importante, los científicos son cautelosos a la hora de vincular la riada directamente a la ola de calor. Por ejemplo, Kristen Cook, geomorfóloga de la Universidad Grenoble Alpes, declaró a la agencia francesa:

“No es tan simple como 'alta temperatura equivale a derrumbe’. Si la temperatura actuó como desencadenante, parece que tuvo que esperar hasta que la roca estuviera justo en el punto de inflexión del derrumbe”.

Por su parte, Rohde señala que el paso siguiente es examinar los pequeños movimientos observados en la montaña en los años previos al derrumbe. Esta debilidad podría haber sido influida por el derretimiento de años previos. Al respecto, el investigador señaló:

“Demostrar que la roca cercana al plano de fractura estaba significativamente debilitada como resultado del agua de deshielo o del deshielo del permafrost sería una evidencia clara del cambio climático”.

Por el momento no se puede considerar a la ola de calor como el único factor que contribuyó al derrumbe que cobró la vida de más de mil 300 personas. No obstante, el cambio climático sí ha sido señalado desde hace varios años como el principal modificador del clima en la región.

En el año 2000, la revista Science Bulletin publicó un estudio donde se afirmaba que los glaciares de China, incluido el compartido con Nepal, habrían de retraerse un 12% para el año 2030 y hasta un 45% para el año 2100. Otro estudio publicado en la misma revista en 2019 también advertía sobre el papel del cambio climático en la desaparición de glaciares y el derretimiento del permafrost.

Con información de AFP