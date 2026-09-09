Cambio climático

Riada en Nepal Se Originó por las Altas Temperaturas que Sufrió un Glaciar

Una consecuencia del cambio climático es la contracción y desaparición de los glaciares en múltiples montañas alrededor del mundo

Riada en NepalGlaciar que causó riada en Nepal se rompió por el calor. Foto: Reuters

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