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Deshielo en Glaciar Descubre Cuerpos de Alpinistas Desaparecidos Hace Más de 30 Años

Dos alpinistas desaparecieron en septiembre de 1992, en un glaciar de Suiza, y sus cuerpos fueron encontrados recientemente

Monte Cervino, en los Alpes suizos.Monte Cervino, en los Alpes suizos. Foto: Reuters | Archivo

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Impactante hallazgo en Suiza: cuerpos de alpinistas belgas desaparecidos en 1992 emergen tras el deshielo del glaciar Trift. Descubre más sobre este misterio resuelto.

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