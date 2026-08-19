Deshielo en Glaciar Descubre Cuerpos de Alpinistas Desaparecidos Hace Más de 30 Años

El deshielo de un glaciar permitió encontrar los cuerpos de dos alpinistas, originarios de Bélgica, desaparecidos hace más de 30 años, en una montaña de Suiza, informó hoy, 19 de agosto de 2026, la policía del cantón de Valais.

Los alpinistas, de 39 y 41 años de edad, desaparecieron en 1992 y sus cuerpos fueron hallados el 26 de julio de 2026, en la zona del glaciar de Trift.

En un comunicado, la policía del cantón de Valais apuntó que “con el retroceso de los glaciares, a veces salen a la luz los restos de personas desaparecidas en las montañas hace décadas".

El día que fueron encontrados los cuerpos, fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense del Hospital de Valais, para su identificación.

La policía del cantón de Valais señaló que “una comparación directa de perfiles de ADN ha confirmado de manera concluyente que se trata de los dos alpinistas desaparecidos en la región de Weissmies, en 1992".

El 4 de septiembre de 1992, los dos alpinistas salieron del refugio de Weissmies con el objetivo de alcanzar otro situado en el pico homónimo, a 4,017 metros de altura, pero las complicadas condiciones meteorológicas les impidieron llegar a su destino.

Durante los meses siguientes al reporte de desaparición, se realizaron diversos operativos de búsqueda y solo fue localizada una mochila.

Desde 1925, la policía cantonal de Valais ha recopilado informes de personas desaparecidas, principalmente cuyo contacto se perdió en alta montaña o en ríos y lagos.

Con información de EFE.

RMT