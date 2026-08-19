Clima en Nuevo León Hoy, Miércoles 19 de Agosto de 2026: Alerta por Calor

Este miércoles 19 de agosto, Monterrey y distintos municipios de Nuevo León tendrán una jornada marcada por las altas temperaturas y condiciones de cielo parcialmente despejado. Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro se ubicó entre los 23 y 25 grados en diferentes puntos del área metropolitana.

En el Centro de Monterrey, la temperatura rondó los 25 grados durante las primeras horas del día. Para la tarde se espera que el termómetro alcance una temperatura máxima de 35 grados, mientras que durante la noche descenderá alrededor de los 30 grados.

Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables en el noreste del país, por lo que para Nuevo León no se contemplan probabilidades importantes de lluvia durante este miércoles.

El pronóstico señala que el calor continuará durante los siguientes días, con temperaturas similares. Para este jueves se espera una máxima de 36 grados, mientras que durante viernes y sábado prevalecerán condiciones de cielo medio nublado, con temperaturas máximas de entre 35 y 36 grados.

Para domingo y lunes nuevamente se esperan cielos parcialmente despejados y temperaturas de hasta 36 grados, por lo que la ola de calor continuará presente en la entidad. Durante las primeras horas de este miércoles, la calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey se reportó como buena. Sin embargo, las condiciones podrían presentar cambios a lo largo del día, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones.

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Municipios como San Pedro Garza García, García, Santa Catarina, Guadalupe, Juárez, Cadereyta, San Nicolás, Escobedo, Apodaca y Pesquería registraron temperaturas de entre 23 y 25 grados durante la mañana. Las altas temperaturas también se extenderán por otros puntos del noreste de México. Nuevo Laredo, Miguel Alemán y Monclova podrían alcanzar los 38 grados, mientras que Reynosa llegará a los 37 y Ciudad Victoria a los 36 grados.

En Saltillo se espera una temperatura máxima de 29 grados, con cielo mayormente soleado. Ante las condiciones de calor, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada durante el día, evitar permanecer bajo el sol durante periodos prolongados y tomar precauciones, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

El pronóstico apunta a que las condiciones calurosas continuarán durante los próximos días en Nuevo León, con temperaturas máximas cercanas a los 36 grados y pocas posibilidades de lluvia.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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