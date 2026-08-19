El ambiente caluroso y bochornoso persistirá este miércoles 29 de agosto de 2026 en Tamaulipas, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar entre 44 y 48 grados, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil de Tamaulipas.

Además, se prevé un evento de “Surada”, con ráfagas de viento de entre 45 y 65 kilómetros por hora en municipios de la zona Norte, Llanos de San Fernando y zona Centro.

Protección Civil también informó sobre la probabilidad de lluvias aisladas en distintas regiones del estado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Miércoles 19 de Agosto de 2026 con Irma Aranda

Durante la mañana, podrían registrarse precipitaciones en la zona Sur, mientras que para media tarde y parte de la noche se prevén lluvias en la región Cañera, Altiplano y zona Centro.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante las altas sensaciones térmicas, así como ante las fuertes rachas de viento.