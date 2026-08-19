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Pronóstico Tamaulipas: Esperan Sensaciones Térmicas de Hasta 48 Grados y Evento de Surada

Calor bochornoso, fuertes rachas de viento y lluvias aisladas forman parte del pronóstico para Tamaulipas.

Pronóstico Tamaulipas: Esperan Sensaciones Térmicas de Hasta 48 Grados y Evento de SuradaEsperan Sensaciones Térmicas de Hasta 48 Grados y Evento de "Surada". Foto: N+

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Este miércoles se esperan sensaciones térmicas de hasta 48 grados y fuertes vientos por el evento de Surada.

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