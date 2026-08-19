El ambiente caluroso y bochornoso persistirá este miércoles 29 de agosto de 2026 en Tamaulipas, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar entre 44 y 48 grados, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil de Tamaulipas.
Además, se prevé un evento de “Surada”, con ráfagas de viento de entre 45 y 65 kilómetros por hora en municipios de la zona Norte, Llanos de San Fernando y zona Centro.
Protección Civil también informó sobre la probabilidad de lluvias aisladas en distintas regiones del estado.
Durante la mañana, podrían registrarse precipitaciones en la zona Sur, mientras que para media tarde y parte de la noche se prevén lluvias en la región Cañera, Altiplano y zona Centro.
Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante las altas sensaciones térmicas, así como ante las fuertes rachas de viento.