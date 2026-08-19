Camioneta de Carga Vuelca y Cae a Desnivel del Periférico Ecológico de Puebla

La mañana de de este 19 de agosto se registraron accidentes en Puebla, en donde dos unidades de carga se vieron involucradas, el primero ocurrió sobre el Periférico Ecológico y el segundo en la Autopista Siglo XXI.

De acuerdo con el testimonio del primer operador, un vehículo le hizo corte de circulación provocando que perdiera el control y terminará saliéndose del camino hasta caer en la parte baja del Periférico Ecológico con dirección de Cuautlancingo a la altura del km 1.

El cuerpo de emergencias fue notificado sobre la volcadura por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuautlancingo, Bomberos del Estado, Policía Estatal y Policía Estatal de Caminos arribaron al punto.

Además, paramédicos de Dirección de Protección Civil brindaron primeros auxilios al conductor de la unidad, no obstante, no requirió ser trasladado a un hospital pues resultó ileso.

Finalmente, autoridades viales coordinaron el retiro de la camioneta de transporte de carga con apoyo de una grúa y, como parte de la intervención, se efectuaron las labores de valoración y control de riesgos, priorizando la seguridad de las personas y de quienes circulaban por esta vialidad.

Por otro lado, Protección Civil Estatal de Puebla dio a conocer que se registró la volcadura de una camioneta de transporte de carga sobre la autopista Siglo XXI a la altura de Santa Isabel Cholula.

La dependencia recibió el llamado de auxilio a través del Servicio de Emergencias 9-1-1 por lo que arribaron a brindar atención. Personal de Protección Civil valoró a los ocupantes de la unidad, no obstante confirmaron que la soda personas que iba a bordo, no presentaron lesiones que pusieran en riesgo su vida.

La autopista Siglo XXI fue cerrada por 20 minutos mientras se llevaba acabo el retiro de la unidad con apoyo de una grúa, la cual fue trasladada a un corralón.

Los agentes viales exhortan a los conductores a respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes, y hacer uso correcto del cinturón de seguridad pues puede salvar vidas en caso de este tipo de siniestros.

Con información de N+

MCS