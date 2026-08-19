Accidentes

Camioneta de Carga Vuelca y Cae a Desnivel del Periférico Ecológico de Puebla

Se registró un accidente por un supuesto corte de circulación sobre el Periférico Ecológico a la altura del municipio de Cuautlancingo en Puebla.

Accidente de camioneta en el Periférico Ecológico de Puebla.Accidente de camioneta de carga en el Periférico de Puebla. Foto: SSC Cuautlancingo

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Dos accidentes de carga en Puebla: una camioneta volcó en el Periférico Ecológico y otra en la Autopista Siglo XXI. Autoridades exhortan a respetar límites de velocidad.

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