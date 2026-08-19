Sociedad

En Este Tiempo Recuperas Línea Suspendida por No Registrar Número Celular

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que las líneas terminadas en 0 que no fueron registradas se pueden recuperar

Una joven usando su celularJoven usando su celular. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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