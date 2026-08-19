En Este Tiempo Recuperas Línea Suspendida por No Registrar Número Celular

Si tu línea telefónica es terminación 0 y fue suspendida por no registrar el número celular, te decimos en qué tiempo la puedes recupera.

Cabe destacar que la suspensión inició de manera gradual 72 horas posteriores al primer minuto del pasado 16 de agosto de 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Comienza Suspensión de Líneas no Vinculadas al Registro Telefónico Federal

Ante este panorama, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que líneas terminadas en 0 y que no realizaron su vinculación dentro del plazo establecido no se han perdido.

Para reactivar el servicio, únicamente es necesario completar el proceso de registro ante la compañía telefónica, es muy fácil y rápido, por lo que el problema se resuelve en minutos.

Existen dos alternativas para realizar este proceso:

Desde su celular: ingresa a la plataforma de tu compañía telefónica. Puede realizar el trámite aun si la línea está suspendida o sin saldo, ya que la navegación en estos sitios no consume datos. De forma presencial: acudir directamente a cualquier Centro de Atención a Clientes (CAC) del operador.

El calendario de vinculación continúa de manera escalonada. Toma en consideración que el próximo 31 de agosto corresponde a las líneas con terminación 1.

Con información de N+

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