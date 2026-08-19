Seguridad

Autoridades Atienden Amenaza de Bomba en el Mercado Norte en Tampico, Tamaulipas

Se movilizan autoridades tras el reporte de un presunto artefacto explosivo en calle Francisco I. Madero con calle Asentamientos Humanos en la colonia Unidad del Valle, en Tampico.

Autoridades Atienden Amenaza de Bomba en el Mercado Norte en Tampico, TamaulipasAutoridades Atienden Amenaza de Bomba en el Mercado Norte en Tampico. Foto: N+

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Movilización en Tampico por amenaza de bomba en el mercado norte. Autoridades activan protocolos de seguridad.

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