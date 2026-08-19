Autoridades Atienden Amenaza de Bomba en el Mercado Norte en Tampico, Tamaulipas

Reportan presunta amenaza de bomba en el mercado norte de Tampico, Tamaulipas. En el lugar hay una fuerte movilización de elementos de diversas corporaciones de seguridad.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que tras el reporte de un presunto artefacto explosivo en calle Francisco I. Madero con calle Asentamientos Humanos en la colonia Unidad del Valle, en Tampico, autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad.

Elementos de la Guardia Estatal y personal especializado de SEDENA, se mantienen en la zona realizando las acciones correspondientes. Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades.

De acuerdo a la información preliminar, fueron comerciantes de la zona quienes alrededor de las 10 de la mañana alertaron a las autoridades sobre la presencia del objeto, lo que generó el despliegue de elementos de Protección Civil Regional, Municipal, Ejército Mexicano, Guardia Estatal y Fiscalía.

La zona permanece acordonada mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes, el Director de Protección Civil Tampico José Antonio Marín Flores informó que se espera el arribo de personal especializado, quienes determinaran si el objeto representa riesgo alguno para la población y establecerán medidas de seguridad necesarias.