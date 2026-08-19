Accidentes

Volcadura de Tráiler Detiene Tráfico y Moviliza a Cuerpo de Emergencias en Puebla

Se registra accidente de una unidad pesada sobre el Libramiento de Atencingo cerca del panteón del municipio de Chietla en Puebla.

Volcadura en el Libramiento de Atencingo en Chietla.Volcadura en el Libramiento de Atencingo. Foto: PC Puebla

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Volcadura de tráiler en Chietla moviliza a emergencias y cierra Libramiento de Atencingo. Conductor lesionado recibe atención médica.

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