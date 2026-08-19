Volcadura de Tráiler Detiene Tráfico y Moviliza a Cuerpo de Emergencias en Puebla

La mañana de este 19 d agosto se registró la volcadura de un camión de carga en el Libramiento de Atencingo a la altura del municipio de Chietla en Puebla, lo que provocó el cierre total de la vialidad.

Elementos de emergencias fueron notificados sobre este accidente por lo que en cuestión de minutos arribaron al lugar de los hechos, a la altura del paraje Tranca Agua Salada.

Por razones aún no confirmadas, el operador del tráiler perdió el control de la unidad y terminó volcando la unidad cerca del acceso del panteón del municipio referido.

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Personal de Protección Civil Estatal del Gobierno de Puebla se encuentra realizando acciones de mitigación de riesgos, mientras que el conductor fue trasladado a una unidad médica para recibir atención especializada debido a que presentó lesiones, sin embargo, las autoridades descartaron que se encuentre fuera de peligro.

La Policía Municipal de Chietla abanderó el accidente e hizo un llamado a los conductores para que extremaran precauciones.

Por otro lado, se registró otra volcadura en el estado de Puebla pero sobre la carretera Pachuca-Tuxpan a la altura del municipio de Xicotepec de Juárez.

Una unidad pesada que transportaba material de construcción terminó sobre uno de sus lados provocando que los costales de cemento cayeran sobre la vialidad.

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 126+000, de la carretera Pachuca-Tuxpan, a la altura del Mpio. Xicotepec, con dirección a Tuxpan. Atienda Indicación vial. pic.twitter.com/2rNAYEzWlW — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 19, 2026

Ante este hecho, elementos de la Guardia Nacional División Carreteras se movilizaron al sitio y realizaron el cierre parcial con dirección a Tuxpan para prevenir otro incidente.

Durante la mañana de este miércoles 19 de agosto, se registró otro percance vial en la entidad poblana en donde una de de transporte de pasajeros se vio involucrada.

El microbús terminó fuera del camino cuando circulaba sobre la carretera Zacatepec - Oriental lo que provocó que la vialidad tuviera que ser cerrada parcialmente.

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 014+300, de la carretera Zacatepec - Oriental, a la altura del Mpio. de Oriental, con dirección a Oriental. Atienda Indicación vial. pic.twitter.com/T4M1BtesG0 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 19, 2026

Autoridades de emergencia atendieron el accidente en el municipio de Oriental y descartaron que hubiera personas lesionadas.

Con información de N+

MCS