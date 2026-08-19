Accidentes

Derrame de Ácido Muriático en IMSS de Hermosillo; Evacúan a 50 Personas

El cuerpo del departamento de Bomberos atendió un reporte de desbordamiento de material químico dentro de una unidad médica al sur de la capital de Sonora.

Derrame de Ácido Muriático en IMSS de Hermosillo; Evacúan a 50 PersonasDerrame de Ácido Muriático en IMSS de Hermosillo; Evacúan a 50 Personas. Foto: N+

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