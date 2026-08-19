Derrame de Ácido Muriático en IMSS de Hermosillo; Evacúan a 50 Personas

Un derrame de ácido muriático registrado la mañana de este miércoles, en el Centro de Salud Urbano Emiliano Zapata del IMSS, al sur de Hermosillo, provocó la evacuación de 50 a 60 personas, entre trabajadores y pacientes que se encontraban en el lugar.



El incidente ocurrió alrededor de las 09:50 horas en el cruce del bulevar Solidaridad y calle Pericos, en la colonia Emiliano Zapata, donde uno de los tres recipientes que contenían el químico presentó una fuga.



Carlos Vega, oficial de servicio de la Estación 3 de Bomberos, explicó que al llegar al centro de salud los trabajadores ya habían retirado los tres recipientes hacia la parte trasera del inmueble, donde también se registró derrame.

“Al llegar al lugar encontramos que los trabajadores ya han retirado tres forrones a la parte trasera del centro de salud. Uno de ellos es el que presentaba la fuga. Se derramó más o menos un litro en el almacén que tienen ellos de todos los insumos".

Los elementos de Bomberos realizaron labores de ventilación y contención del ácido, mientras que las personas fueron evacuadas como medida preventiva, ante el riesgo de intoxicación por la sustancia derramada.