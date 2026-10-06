Accidentes

Camioneta es Arrastrada por Arroyo en Chicontepec, Veracruz

El conductor de un vehículo que intentó cruzar un vado fue remolcada por el afluente en la zona norte de la entidad veracruzana

Camioneta es Arrastrada por Arroyo en Chicontepec, VeracruzLos tripulantes de la camioneta arrastrada por el arroyo fueron rescatados por habitantes de la zona. Foto: Rodrigo Acuña

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En Chicontepec, una camioneta fue arrastrada por un arroyo al intentar cruzarlo. Los ocupantes fueron rescatados por habitantes de la zona.

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