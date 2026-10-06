Camioneta es Arrastrada por Arroyo en Chicontepec, Veracruz

Una camioneta de redilas fue arrastrada por la corriente de un arroyo desbordado cuando su conductor intentó cruzar un vado en el municipio de Chicontepec, al norte del estado de Veracruz.

Los hechos anteriormente mencionados se registraron sobre un camino de terracería que comunica a las comunidades de Achupil y Alahualtitla del municipio citado con anterioridad.

Presuntamente, el conductor intentó atravesar el vado, sin prever la fuerza de la corriente, que terminó arrastrando la unidad por varios metros. La situación provocó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar.

Se informó que los ocupantes lograron descender de la camioneta antes de que fuera arrastrada más lejos y no presentaron lesiones. Personas que se encontraban cerca acudieron para auxiliarlos.