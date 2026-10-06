Jannik Sinner, Número 1 de la ATP, Se Pierde el Resto de la Temporada

El número uno del tenis mundial tendrá que hacer una pausa obligatoria para recibir un tratamiento especial para recuperarse de una lesión en su rodilla derecha.

El propio deportista anunció en sus redes sociales que regresará a las pistas hasta el 2027, luego de una evaluación que hizo junto con su equipo.

"Los médicos y yo hemos decidido que necesito un tratamiento para mi rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente. También necesito pensar en mi carrera a largo plazo, así que haré todo lo posible para volver al ciento por ciento".

Sinner no juega desde julio, cuando venció a Alexander Zverev en la final de Wimbledon.

La dolencia en la rodilla derecha ya le obligó a renunciar a los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, al US Open y al ATP 500 de Pekín.

"Por recomendación de su equipo médico, Jannik Sinner seguirá un tratamiento para la inflamación en su rodilla", señaló un comunicado del equipo de representación de Sinner.

"Se ha tomado la decisión de realizar el tratamiento ahora para darle a Jannik el tiempo necesario para recuperarse antes de comenzar la preparación para 2027".

Sinner tenía previsto reaparecer durante la gira asiática, pero su ausencia primero en Pekín y después en Shanghái hizo saltar las alarmas.

Con el italiano fuera de las pistas hasta el próximo año, Sinner se perderá el Six Kings Slam de Riad, el ATP 500 de Viena, el Masters 1000 de París y las Finales ATP de Turín, además de la fase final de la Copa Davis, que se disputará en Bolonia, con Italia.

Cabe destacar que el tenis premia la constancia y un parón como el de Sinner podría dejarlo sin el puesto de honor de la ATP. El lugar podría ocuparlo el alemán Alexander Zverev, si logra sumar los puntos necesarios.

"Te esperamos pronto en el campo, Jan", publicó la Federación Italiana de Tenis (FITP), organizadora de los últimos torneos de la temporada (Finales ATP en Turín, Copa Davis en Bolonia y Finales ATP Next Gen en Regio de Calabria).

ICM