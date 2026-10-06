Deportes

Jannik Sinner, Número 1 de la ATP, Se Pierde el Resto de la Temporada

El tenista italiano no ha podido recuperarse de una lesión en la rodilla y ahora tendrá un descanso obligado para recibir un tratamiento

Jannik Sinner podría perder el número 1 de la ATP tras decir adiós a la actual temporadaJannik Sinner podría perder el número 1 de la ATP tras decir adiós a la actual temporada. Foto: Reuters

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