Cultura

Poeta Mexicana Gana Premio en España por su Obra 'Gardenias de Tepito'

La escritora yucateca Yanni Esmeralda Romero Patrón recibió el galardón a la Creación Joven 2026, que concede la Fundación Loewe

Yanni Esmeralda nació en Mérida, Yucatán, en 1998Yanni Esmeralda nació en Mérida, Yucatán, en 1998. Facebook | Escuela Normal Superior de Yucatán

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