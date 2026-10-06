Poeta Mexicana Gana Premio en España por su Obra 'Gardenias de Tepito'

Yanni Esmeralda fue premiada por la Fundación Loewe por llevar a la literatura la historia del equipo de futbol formado por personas trans en el corazón del Barrio Bravo, en la Ciudad de México.

El premio, creado para fomentar el talento literario, está abierto a obras escritas por menores de 33 años de cualquier nacionalidad, y está dotado con casi 13 mil 500 dólares y la publicación del libro en la colección Visor.

El poeta y miembro del jurado Luis Antonio de Villena destacó de 'Gardenias de Tepito' "su singularidad y su carácter profundamente joven, abordando la metamorfosis y la transformación a través de la historia de un equipo de fútbol formado por personas trans".

"Mediante poemas breves y ágiles, el libro adopta la estructura de los noventa minutos de un partido y convierte el juego en el marco de un proceso de cambio, identidad y llegada".

Por otra parte, el poeta español Francisco Ramírez López (Lepe, Huelva, 1963) fue galardonado con el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe 2026, uno de los más prestigiosos de este género, por su obra 'Cuatro clavos'.

El Premio Internacional de Poesía, que se concede anualmente a una colección inédita de poesía en español, está abierto a autores de cualquier edad y nacionalidad y está dotado con 33 mil 700 dólares y la publicación del libro en la editorial Visor.

La edición de este año recibió más de 3 mil 200 obras procedentes de 49 países, y los autores menores de 33 años representaron el 22% de los participantes.

Con información de EFE

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