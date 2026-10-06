Internacional

Francis Halzen Gana el Nobel de Física por Investigar las 'Partículas Fantasma'

El galardonado recibirá un diploma, una medalla de oro y un cheque con la dotación económica en una ceremonia oficial en Estocolmo el próximo 10 de diciembre

Nobel de FísicaNacido en Bélgica, el científico de 82 años está afiliado a la Universidad de Wisconsin–Madison en Estados Unidos. Foto: Nobel Prize.
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