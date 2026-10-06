Francis Halzen Gana el Nobel de Física por Investigar las 'Partículas Fantasma'

Francis Halzen ganó el Nobel de Física 2026 este martes por sus contribuciones al Observatorio de Neutrinos IceCube y por su descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico, conocidos como "partículas fantasma", cuyo estudio ofrece pistas sobre cómo evolucionó el universo.

"Francis Halzen ha liderado un equipo internacional de investigadores e ingenieros que nos han proporcionado un instrumento fantástico. Su tenacidad y visión científica han allanado el camino para un nuevo tipo de astronomía", dijo Mark Pearce, presidente del Comité Nobel de Física, en un comunicado de prensa.

"Sentó las bases de un nuevo tipo de astronomía. Su idea consistía en utilizar el hielo glaciar del Polo Sur para capturar las misteriosas partículas llamadas neutrinos. El resultado fue el Observatorio de Neutrinos IceCube, capaz de rastrear neutrinos originados en el cosmos distante", añadió.

"Fue una gran sorpresa y obviamente no lo esperaba", dijo el físico hablando con el Comité por teléfono desde Italia, en una llamada que se transmitió en la conferencia de prensa para anunciar al ganador.

"Estoy trabajando en una propuesta y espero que este premio ayude a que la aprueben", añadió, provocando risas entre el público.

Halzen señaló que en otras ocasiones se había comentado que ganaría el Nobel de Física, pero aun así el anuncio lo hizo sentirse "extraño". El físico presentó por primera vez su visión para la detección de neutrinos en el Polo Sur en 1988.

"Francis Halzen se dio cuenta de que el hielo del Polo Sur podía detectar estos neutrinos, mensajeros del cosmos", declaró Eva Olsson, miembro del Comité, durante la rueda de prensa.

"Muchas personas se unieron a él en la búsqueda de estos neutrinos. Estos mensajeros traen información del cosmos. Han abierto la puerta a galaxias distantes y nos revelan detalles sobre los procesos de explosión estelar", indicó.

Nacido en Bélgica, el científico de 82 años está afiliado a la Universidad de Wisconsin–Madison en Estados Unidos.

El Observatorio de Neutrinos IceCube es una instalación de investigación ubicada en el Polo Sur, en la Antártida, y la Universidad de Wisconsin–Madison es su institución líder.

Los neutrinos son diminutas partículas cósmicas con una masa increíblemente pequeña. Sin embargo, están en todas partes: brotan de estrellas como el sol y billones de ellos atraviesan nuestros cuerpos cada segundo.

Los científicos no pueden ver estas misteriosas "partículas fantasma" que se desplazan por sí solas. En cambio, miden lo que sucede cuando las diminutas partículas chocan con otros fragmentos de materia, produciendo destellos de luz o partículas cargadas.

Halzen estudió un raro grupo de neutrinos que los científicos consideran mensajeros del cosmos, ofreciendo pistas sobre cómo evolucionó el universo.

"Este experimento en la Antártida es una forma revolucionaria de comprender el universo que no teníamos antes", dijo Michael Moloney, director ejecutivo del Instituto Americano de Física.

IceCube busca neutrinos de mucha mayor energía, aquellos producidos por procesos violentos que tienen lugar mucho más allá de nuestro Sistema Solar, en galaxias distantes.

En el observatorio, la mayoría de los neutrinos atraviesan el hielo sin desviarse, pero ocasionalmente alguno interactúa con él, produciendo partículas que emiten un característico destello de luz.

Estas señales poco comunes contienen pistas sobre el origen de los neutrinos y las condiciones extremas que los produjeron, lo que permite a los científicos investigar lugares que los telescopios ordinarios no pueden ver fácilmente.

Ellen Moons, secretaria general de la Real Academia Sueca de Ciencias, anunció el premio en Estocolmo, Suecia. Es la primera mujer en dirigir esta prestigiosa academia y entregar el galardón.

El año pasado, tres científicos ganaron el Premio Nobel de Física por su investigación sobre el extraño comportamiento de las partículas subatómicas, denominado efecto túnel cuántico, que permitió las mediciones ultrasensibles logradas por las máquinas de resonancia magnética y sentó las bases para mejores teléfonos móviles y ordenadores más rápidos.

El anuncio de los premios de este año comenzó ayer con la entrega del Premio Nobel de Medicina a tres científicos cuyo trabajo dio lugar a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar cómo funciona el cerebro.

El premio de Física será seguido por el de Química el miércoles y el de Literatura, el jueves. Las quinielas para el de literatura incluyen a varias escritoras latinoamericanas. La argentina Samanta Schweblin, de 48 años, podría ser una de ellas, declaró a la AFP la crítica literaria Lina Kalmteg. Otra es la mexicana Cristina Rivera Garza.

Quizá el más esperado sea el que se entregará el viernes, el Premio Nobel de la Paz, el único que se concede en Oslo. El premio de Economía cerrará la temporada de los Nobel el 12 de octubre.

Alfred Nobel, químico e ingeniero sueco, acumuló una fortuna considerable gracias a sus inventos, en especial, la dinamita, que le reportó grandes ganancias pero también le generó problemas éticos, que le llevaron a legar su fortuna para recompensar a los bienhechores de la humanidad.

En su testamento dispuso que ésta se invirtiera en valores mobiliarios y seguros, y que los intereses se dividieran en cinco partes iguales, que habrían de destinarse a premiar a personalidades en otros tantos campos, sin atender a su nacionalidad.

Por deseo expreso del propio Nobel, se decidió que el premio de la Paz no se fallara y entregara en Estocolmo, sino en Oslo, ya que Noruega formaba parte del Reino de Suecia en su época.

El proceso de elección es el mismo en todas las categorías: científicos, académicos y profesores universitarios presentan las candidaturas y los distintos comités Nobel establecen varias cribas para elegir al ganador, hasta tres por premio.

Todos los galardonados tienen la misma dotación económica, que este año ha sido incrementada un 9% hasta 1.2 millones de dólares, para conmemorar que se cumplen 125 años desde que se fallaron por primera vez.

Las personas reconocidas recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque con la dotación económica en una ceremonia oficial en Estocolmo el próximo 10 de diciembre, fecha del aniversario de la muerte del inventor Alfred Nobel.

Con información de Agencias

ASJ